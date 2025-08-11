ترامب: لابد أن يجتمع بوتين وزيلينسكي بعد القمة الأمريكية الروسية

اختراق علمي.. دواء أمراض نادرة يتحول لسلاح ضد البعوض

البعوضالمصدر: istock
إرم نيوز
11 أغسطس 2025، 4:21 م

أعلنت مدرسة ليفربول للطب الاستوائي عن نتائج واعدة لعقار نيتيزينون (Nitisinone)، المستخدم سابقًا في علاج أمراض وراثية نادرة، والذي أثبت فعالية كبيرة كمبيد حشري عند التلامس.

حيث يعمل النيتيزينون على جعل الدم سامًا للبعوض، حيث كشفت التجارب أنه لا يقتل الحشرة فقط أثناء تغذيتها، بل وأيضًا عند ملامستها لأسطح معالجة بالمادة.

ويُعد العقار آمنًا للاستخدام البشري، ومرخصًا لعلاج التيروزينيميا من النوع الأول والألكابتونوريا، وفقا لموقع "Naukatv.ru".

وأوضح الباحث زاك ستافرو-داوود أن العقار يعطل قدرة البعوض على هضم البروتينات في الدم، مما يؤدي إلى "تخمة قاتلة".

ومن جانبها، رأت الباحثة لي هاينز أن هذا الكشف يقدم فرصة لتطوير حلول جديدة ضد البعوض المقاوم للمبيدات التقليدية، مشيرة إلى أن امتصاص النيتيزينون عبر أرجل البعوض يمثل جانبًا غامضًا يتطلب المزيد من الدراسة.

هذا التوجه يعكس أهمية التفكير خارج الأطر التقليدية في مكافحة الأمراض المنقولة عبر الحشرات.

