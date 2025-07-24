يوجه إشارات ذكية عن نقص الفيتامينات.. أصغِ إلى "لغة جسدك"

قد لا ننتبه إلى ما يحاول الجسد قوله، لكنه يملك طريقة ذكية للفت انتباهنا عندما يفتقر إلى عناصر أساسية.

وهو ما يوضحه اختصاصي التغذية الدكتور رومان بريستانسكي، فيقول إن الجسم لا يسكت طويلاً على نقص الفيتامينات، بل يرسل إشارات واضحة لا ينبغي تجاهلها.

ويحذر الخبير من اتباع أنظمة غذائية صارمة دون دراية، إذ قد تؤدي إلى مشكلات صحية لا تظهر على الفور، بل تتسلل بصمت.

فهل تعني الحمية بالضرورة نتائج سلبية؟

ليس تمامًا، الأمر كما يوضح بريستانسكي، يعتمد على وعي الشخص بنوعية الأطعمة والسعرات التي يتناولها، لا على الحرمان التام.

ويضيف: "المشكلة أن البعض يقرر خفض وزنه دون احتساب السعرات، رغم أن الأمر لا يحتاج أكثر من 15 إلى 20 دقيقة لوضع خطة مناسبة، وبعدها يصبح الأمر عادة سهلة".

ويشير بريستانسكي إلى أن الجسم يحتاج إلى توازن يومي بين الدهون والبروتينات والكربوهيدرات والمعادن، وأي اختلال في هذه العناصر يظهر في شكل أعراض قد لا نربطها فورًا بالتغذية.

فعلى سبيل المثال، تقلب المزاج المستمر قد يكون علامة على نقص الدهون، وكثرة التبول ليلًا لدى الرجال قد تنذر بمشكلات في هرمون التستوستيرون. أما النساء، فقد يلاحظن تساقط الشعر أو تغير الشهية، وهي إشارات محتملة لنقص الحديد.

لذا ينصح الخبراء بالانتباه لإشارات الجسد، فكل شعور غريب أو تغير مفاجئ قد يكون رسالة من جسدك.. فقط عليك أن تُصغي جيدًا.