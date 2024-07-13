logo
صحة

ولاية أمريكية تعلن عن 3 إصابات بشرية محتملة بإنفلونزا الطيور

ولاية أمريكية تعلن عن 3 إصابات بشرية محتملة بإنفلونزا الطيور
طبيب يحقن دجاجة بمصل مضاد للإنفلونزاالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
13 يوليو 2024، 2:30 ص

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن ولاية كولورادو أبلغت عن ثلاث حالات إصابة محتملة بسلالة إتش5 من إنفلونزا الطيور بين أشخاص يعملون في مجال تربية الدواجن.

وأضافت المراكز في بيان "لا توجد أي علامات على زيادة غير متوقعة في نشاط الإنفلونزا بخلاف ذلك في كولورادو أو في ولايات أخرى تأثرت بظهور سلالة إتش5 من إنفلونزا الطيور بين الأبقار والدواجن".

وقالت إن الأفراد الثلاثة يعانون من أعراض خفيفة. وجاء في البيان أن العدوى حدثت بين عمال كانوا يعدمون طيورا مصابة في منشأة للدواجن تفشت فيها سلالة إتش5 من إنفلونزا الطيور، وفقا لرويترز.

وأوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الخطر على الناس بوجه عام لا يزال منخفضا وأنها سترسل فريقا إلى كولورادو لدعم التحري في الأمر.

وأشارت المراكز إلى أن العمال الثلاثة تعرضوا للفيروس من خلال التعامل مع طيور مصابة.

الولايات المتحدة الأمريكيةإنفلونزا الطيور

أخبار ذات صلة

علاج "فعال" لنزلات البرد والإنفلونزا
علاج "فعال" لنزلات البرد والإنفلونزا
مقاطع خطيرة على "تيك توك" تشجع على التعرض لأشعة الشمس (فيديو)
مقاطع خطيرة على "تيك توك" تشجع على التعرض لأشعة الشمس (فيديو)
ما أهمية إجراء الفحوصات الدورية للحفاظ على الصحة؟
ما أهمية إجراء الفحوصات الدورية للحفاظ على الصحة؟
سعودي يكشف "سر" خسارة 30 كيلوغراماً من وزنه قبيل عملية تكميم (فيديو)
سعودي يكشف "سر" خسارة 30 كيلوغراماً من وزنه قبيل عملية تكميم (فيديو)
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC