5 وجبات فطور منخفضة السعرات لتخفيف الوزن

كشفت أبحاث عديدة أن تناول فطور منخفض السعرات الحرارية يساعد على تخفيف الوزن، كما يمكن للوجبة الصباحية الغنية بالألياف والبروتين أن تشعرك بالشبع لفترة أطول، ما يساعدك على تجنب تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية أو الإفراط في تناول الطعام خلال ساعات اليوم.

وبهذا الخصوص، كشفت خبيرة التغذية ميليسا متري لموقع Eat This عن أفضل 7 وجبات إفطار صباحية منخفضة السعرات الحرارية:

عجة الخضار

تعد عجة الخضار وجبة إفطار كلاسيكية. ووفقًا لأخصائية التغذية، فإن الأومليت وجبة إفطار منخفضة السعرات وغنية بالبروتين، وهما العنصران الأساسيان لفقدان الوزن".

كما تحتوي الخضراوات على فيتامينات ومعادن يحتاجها الجسم خلال اليوم.

الشوفان

وتقول ميليسا "يحتوي الشوفان على نسبة عالية من البروتين، الذي يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم؛ ما يعزز فقدان الوزن الصحي ويشعرك بالشبع لمدة أطول".

اللبن اليوناني

وتابعت خبيرة التغذية أن الزبادي اليوناني مع التوت هو خيار مناسب لفقدان الوزن، لأنه "يحتوي على نسبة عالية من البروتين ومنخفض بالسعرات الحرارية".

وتشدد ميليسا على أهمية اختيار نوع لبن غير محلى، لتجنّب السكريات المضافة.