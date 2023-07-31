طبيبة تحذر: هذه الأمراض قد تؤدي إلى العمى

حذرت أخصائية طب وجراحة العيون الطبيبة سفتلانا ميرغورودسكايا، من أمراض عيون لا تظهر أعراضها لفنرة طويلة وتؤدي الى العمى.

وذكرت سفتلانا بعض هذه الأمراض ومنها تنكس الشبكية المحيطي الذي يؤدي إلى تمزق وانفصال شبكية العين وفقدان الوظيفة البصرية والذي يمكن وقف تطوره عبر أشعة الليزر.

وكشفت سفتلانا في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" عن المرض الأخر وهو "العين الزرقاء" أو "غلوكوما" و قالت إن أعراضه تتمثل في الألم، الثقل في العين، والهالات عند ارتفاع مستوى الضغط داخل العين. أما المرض الثالث فهو التنكس البقعي والذي يرتبط بالتقدم بالعمر.

ودعت طبيبة العيون إلى ضرورة التشخيص المبكر والفحص السنوي لتفادي تطور تلك الأمراض وفقدان البصر.