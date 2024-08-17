أعلنت منظمة الصحة العالمية عقد اجتماع دولي طارئ لاحتواء مرض "جدري القرود"، مع انتشار العدوى الفيروسية في مناطق من أفريقيا وخارجها، وفق وكالة "رويترز".

وقال مسؤول بارز إن المنظمة ستناقش سبل ضمان الوصول العالمي العادل إلى الاختبارات والعلاجات واللقاحات لفيروس "جدري القرود"، مع انتشار العدوى الفيروسية في أجزاء من أفريقيا وخارجها.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع أعضاء تحالف من خبراء الصحة ممن أشرفوا على الاستجابة العالمية لكوفيد-19، ووكالات صحية عالمية مثل مؤسسة "بيل" و"ميليندا جيتس" والتحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي".

وقالت رئيسة الاجتماع والمبعوثة الخاصة لمنظمة الصحة العالمية، أيواد ألاكيجا، إنهم سيناقشون سبل ضمان عدم تكرار ما حدث من فشل في جهود التصدي لجائحة كوفيد-19.

وأضافت ألاكيجا: "فشلنا في إمكانية الحصول على المنتجات في المرة الماضية، لكننا تعلمنا هذه الدروس. وسأحرص على أن تكون المساواة والعدالة في إمكانية الوصول هي أول شيء نفكر فيه الآن".

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وأردفت ألاكيجا أن مكافحة المرض لا تقتصر على اللقاحات؛ لأن التدابير الصحية العامة مثل حملات التوعية بوسعها أيضا مساعدة المجتمعات على وقاية نفسها، على غرار ما حدث في مساعي التصدي لفيروس "إتش.آي.في" المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، حالة طوارئ صحية عالمية بعد انتشار مرض "جدري القرود" على نطاق واسع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومنها إلى دول مجاورة.