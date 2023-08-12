فوائد غير متوقعة للكوسا.. تعرف عليها

كشفت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي الطبيبة يكاتيرينا كاشوخ، عن فوائد غير متوقعة للكوسا، خصوصا تلك غير الناضجة لصحة الجسم.

ونقلت صحيفة "Gazeta.Ru" عن الطبيبة قولها إن "الكوسا مادة غذائية آمنة لأنها سهلة الهضم والامتصاص ونادرا ما تسبب الحساسية، لذلك يمكن البدء بإطعام الأطفال الكوسا المهروسة".

وأوضحت أن "الكوسا غالبا ما يتم إدراجها في النظام الغذائي للمرضى خلال مرحلة تعافيهم من مرضهم، ولكبار السن وتلاميذ المدارس".

ودعت الأخصائية أولئك المهتمين برشاقتهم إلى عدم تجاهل الكوسا؛ حيث إن 100 غرام منها تحتوي على 24 سعرة حرارية فقط.

وقالت إن الماء يشكل 90% من تكوين الكوسا؛ مما يساعد على الاحتفاظ بالتوازن المائي في الجسم، فيما تحتوي الكوسا على نسبة عالية من الألياف الغذائية المفيدة للجهاز الهضمي وتعطي شعورًا بالشبع.

وتحتوي على البكتين- وهو عبارة عن ألياف غذائية تذوب في الماء، وتساعد في الحفاظ على مستوى الكوليسترول في الدم.