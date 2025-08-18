لماذا تزداد نوبات الصداع في الصيف؟

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف، يلاحظ الكثيرون زيادة في نوبات الصداع، خاصةً لدى من يعانون من الشقيقة (الصداع النصفي). ويشير الخبراء إلى أن هذا الارتفاع الموسمي قد يكون مرتبطا بالحرارة، والرطوبة، وأشعة الشمس الساطعة، حتى انخفاض الضغط الجوي، رغم أن الأسباب الدقيقة لا تزال قيد الدراسة.

وتوضح الدكتورة دانييل ويلهور، أستاذة علم الأعصاب في جامعة كولورادو لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن التغيرات الجوية، لا سيما في الصيف، قد تنشّط الأعصاب الحساسة للألم أو تزيد من الالتهاب في الجسم؛ ما قد يسبب الشقيقة أو الصداع. كما أن الجفاف، وهو أمر شائع في الطقس الحار، يمكن أن يؤدي لتغيّر في البيئة الكيميائية حول الخلايا العصبية؛ ما يسهم في حدوث الألم.

وفي دراسة حديثة قادها الدكتور فينسنت مارتن من جامعة سينسيناتي عام 2024، وُجد أن كل ارتفاع بمقدار 10 درجات مئوية في الحرارة يزيد احتمال الإصابة بالصداع 6%. كما ربطت دراسات أخرى في اليابان والولايات المتحدة بين الرطوبة المرتفعة وزيادة تقارير الصداع، رغم أن النتائج بشأن تأثير الحرارة وحدها لا تزال غير حاسمة.

وتشمل العوامل الأخرى المشتبه بها تلوث الهواء، وأشعة الشمس القوية، وتغيرات الضغط الجوي أثناء العواصف الصيفية، وكلها قد تؤثر في العصب الثلاثي التوائم أو القشرة البصرية في الدماغ، وهما مسؤولان عن إشارات الألم والحساسية البصرية لدى مرضى الشقيقة.

ولتقليل خطر الإصابة بالصداع في الصيف، ينصح الخبراء بشرب كميات كافية من الماء، وتعويض فقدان الإلكتروليتات بمشروبات مرطبة مثل المشروبات الرياضية أو "بيديالايت"، وارتداء نظارات شمسية أو قبعة واسعة الحواف لتقليل التعرض المباشر للشمس. كما يمكن لمرضى الشقيقة سؤال طبيبهم عن أدوية وقائية تؤخذ قبل العواصف، أو علاج يومي في حال تكرار النوبات أكثر من مرة أو مرتين أسبوعيا.

ورغم أن الطقس لا يمكن التحكم فيه، إلا أن فهم المحفزات البيئية والتعامل معها قد يجعل فصل الصيف أكثر راحة لمن يعانون من الصداع المتكرر.



