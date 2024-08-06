مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تزداد الأنشطة الاجتماعية والاحتفالات، ما قد يجعل من الصعب الالتزام بالعادات الصحية، وما قد ينعكس سلبا على الصحة.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، إليك خمس نصائح ستساعدك على التوازن بين الاستمتاع بالصيف والحفاظ على صحتك:

تناول الطعام قبل الخروج

اختر وجبات غنية بالأطعمة الكاملة قبل الخروج لتجنب الوجبات السريعة، والأطعمة الكاملة تشعرك بالشبع لفترة أطول، وتقلل من الإغراءات غير الصحية.

الشواء الصحي

عند إقامة حفلات شواء، اختر البروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج أو السمك، وتجنب الصلصات الثقيلة.

واستخدم التتبيلات المصنوعة من الأعشاب والتوابل لإضافة نكهة دون سعرات حرارية إضافية.

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المحافظة على النشاط البدني

دمج الأنشطة البدنية في خططك الاجتماعية، مثل المشي أو السباحة، يساعد على الحفاظ على نشاطك وصحتك.

الاستمتاع بالمنتجات الموسمية

استفد من الفواكه والخضراوات الطازجة خلال الصيف، والتوت والطماطم والخيار مثالية للسلطات الطازجة.

احصل على العناصر الغذائية مبكرًا

تأكد من أن وجبَتَي الإفطار والغداء غنية بالعناصر الغذائية لتبقى نشيطًا طوال اليوم.