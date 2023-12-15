كبت العطسة كاد يودي بحياة نيوزلندي

في حالة أكد الأطباء أنها الأولى من نوعها في العالم، ثُقب حلق رجل ثلاثيني بعد أن كبت عطسته.

وفي التفاصيل التي أوردها موقع "بي بي سي"، نقل رجل نيوزلندي للمستشفى وهو يعاني من آلام شديدة بعد محاولة كتم عطساته من خلال إغلاق أنفه وفمه أثناء القيادة، وعلى ما يبدو زاد تصرفه من الضغط على مجرى الهواء العلوي بنحو 20 مرة، ما أدى لإصابته بتمزق بطول 2 ملم في القصبة الهوائية.

وقال الأطباء، إن الحالة السابقة يطلق عليها "الفغر الرغامي" وهي حالة صحية نادرة تهدد الحياة، مشيرين إلى أنها لم تكن في السابق مرتبطة بالعطس.