كبت العطسة كاد يودي بحياة نيوزلندي
في حالة أكد الأطباء أنها الأولى من نوعها في العالم، ثُقب حلق رجل ثلاثيني بعد أن كبت عطسته.
وفي التفاصيل التي أوردها موقع "بي بي سي"، نقل رجل نيوزلندي للمستشفى وهو يعاني من آلام شديدة بعد محاولة كتم عطساته من خلال إغلاق أنفه وفمه أثناء القيادة، وعلى ما يبدو زاد تصرفه من الضغط على مجرى الهواء العلوي بنحو 20 مرة، ما أدى لإصابته بتمزق بطول 2 ملم في القصبة الهوائية.
وقال الأطباء، إن الحالة السابقة يطلق عليها "الفغر الرغامي" وهي حالة صحية نادرة تهدد الحياة، مشيرين إلى أنها لم تكن في السابق مرتبطة بالعطس.
وأكد الأطباء أنه لدى وصول الرجل إلى غرفة الطوارئ، تبين أنه يعاني من آلام شديدة، بينما بدت رقبته متورمة وبالكاد استطاع تحريك رأسه، وقال إنه حاول كبت عطساته بعد إصابته بحساسية "القش" خلال القيادة.
وأشار الأطباء إلى أنهم وصفوا أدوية حساسية للرجل، بينما أوصوه بالامنتاع عن ممارسة الأنشطة المجهدة لمدة أسبوعين، وبعد 5 أسابيع عاد لإجراء فحص طبي، فتبين أن التمزق قد شفي.
وقال الدكتور راسادس ميسيروفس لـ"بي بي سي": "يجب أن نغطي الوجه بلطف إما بأيدينا أو بالجانب الداخلي من المرفق لمنع وصول الفيروسات واللعاب والمخاط إلى الآخرين من حولنا، لكن لا يجب إغلاق الأنف لتجنب مثل هذه الحوادث المؤلمة".