إحداها تناول السكر.. عادات يومية تسبب آلام الظهر

يعاني ملايين الأشخاص من آلام الظهر المزمنة، وتعد آلام الظهر سببًا رئيسًا في الإعاقة، ويمكن أن تختلف أسباب آلام الظهر بشكل كبير.

ومن المهم أن تدرك أن هناك عادات يومية يمكن أن تؤدي إلى آلام مزمنة في عضلات الظهر والعمود الفقري.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإنّ هناك خمسة من الأخطاء الشائعة التي تسبب آلام الظهر:

سوء الترطيب

عدم شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يؤثر على العمود الفقري، ما يجعل المفاصل والأقراص أقل قدرة على توفير التَوسيد والدعم، ويؤدي ذلك إلى صعوبة الحركة والشعور بالألم.

النوم على البطن

يضع النوم على البطن ضغطًا كبيرًا على العمود الفقري، ما يؤدي إلى تسطيح منحنى العمود الفقري الطبيعي والضغط على الفقرات.

ينصح بالانتقال إلى النوم على الجانب أو الظهر مع استخدام وسادة لدعم العمود الفقري.

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البروتين

عدم تناول كمية كافية من البروتين يمكن أن يعيق قدرة الجسم في الحفاظ على الأنسجة العضلية وإصلاحها، ما يجعل عضلات الظهر أكثر عرضة للإجهاد والتعب.

ويوصي الخبراء بتناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل السمك والدجاج، التي تساعد على تخفيف آلام الظهر والالتهابات.

تناول الكثير من السكر

الإفراط في تناول السكر يمكن أن يؤدي إلى التهاب مزمن، ما يجعل المفاصل والظهر عرضة للألم. يُنصح بتناول الأطعمة الكاملة غير المصنعة مثل الفواكه والخضراوات لتقليل الالتهاب.

كثرة التوتر

يؤدي التوتر إلى تشنج العضلات حول الفقرات، ما يسبب آلامًا في العمود الفقري، لذا يُنصح بتخصيص وقت يومي لممارسة أنشطة الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل أو اليوغا لتخفيف توتر العضلات وتهدئة الجهاز العصبي.