كيف تؤثر حرارة الصيف على جودة نومك؟

تؤثر درجات الحرارة المرتفعة بشكل مباشر على جودة نوم الإنسان وراحته، فالحرارة الزائدة تجعل من الصعب على الجسم الاسترخاء والدخول في مراحل النوم العميق؛ ما يؤدي إلى استيقاظ متكرر وشعور بالإرهاق خلال النهار.

في هذا السياق، بين البروفيسور رومان بوزونوف أخصائي علم النوم أن حرارة الصيف قد تفسد المزاج وتؤثر بشكل خطير على جودة النوم.

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وأشار بوزونوف إلى أن ارتفاع درجة حرارة غرفة النوم يعوق قدرة الجسم على الاسترخاء والتعافي بشكل طبيعي خلال الليل، ويتأثر الدماغ بشكل خاص؛ إذ يحتاج أثناء النوم إلى فترة "إعادة تشغيل"، لكنه بدلاً من ذلك يُجبر على مواجهة الحرارة المرتفعة.

وأوضح أخصائي النوم أنه عندما ترتفع حرارة الغرفة كثيرا، تبدأ آليات تنظيم الحرارة في الجسم بالعمل، مما يؤدي إلى تعرق مفرط وتبخر الرطوبة.

وفي الوقت نفسه، يستخدم الجسم طاقة إضافية للتبريد؛ ما يجعل الدماغ يقلل من تركيزه على الوظائف الحيوية الأخرى.

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وتنعكس هذه العملية على النوم، فتتحول إلى نوم مضطرب مع استيقاظ متكرر وضعف في استعادة النشاط؛ ما يسبب شعورا بالتعب والإرهاق عند الصباح. كما قد تؤدي الحرارة المرتفعة إلى إجهاد حراري يزيد من القلق ويُعوق القدرة على النوم.

وللحفاظ على نوم هادئ في الليالي الحارة، يُنصح بتجنب الأطعمة الدسمة قبل النوم، والحد من تناول الكافيين، واستخدام مكيفات الهواء أو أغطية تبريد الفراش، إلى جانب الاستعانة بروائح مهدئة مثل الخزامى.