بعد وفاته بحادث مروع.. 5 نصائح صحية "جوهرية" من الدكتور مايكل موسلي

اشتهر الدكتور مايكل موسلي، المذيع التلفزيوني الشهير ومذيع البودكاست، الذي توفي أخيرا، بنصائحه الصحية "الغريبة" لتحسين أسلوب الحياة.

وعرضت صحيفة "الغارديان" بعضا من أهم النصائح الصحية التي قدمها، الطبيب الشهير، الذي قضى في حادث سقوط مروع أثناء رحلة سياحية عائلية في إحدى الجزر اليونانية.

طهي الطماطم للحصول على المزيد من الفوائد

قال الدكتور موسلي، إن طهي الطماطم يمكن أن يساعد قلبك، ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان، ويفيد بشرتك.

وبحسب ما أكده، تحتوي الطماطم على مضاد للأكسدة يسمى "الليكوبين"، الذي يساعد الجسم على محاربة الجذور الحرة؛ وهي المواد الكيميائية التي تضر الخلايا في الجسم.

وأوضح موسلي، أن اللايكوبين يكون أكثر فعالية عندما يتم طهي الطماطم؛ لأن الحرارة تكسر القشرة وتجعل وصول اللايكوبين إلى الجسم أكثر سهولة؛ ما يعني أن صلصة الطماطم المستخرجة من الطماطم الطازجة أو المعلبة، وحتى الكاتشب يمكن أن توفر في الواقع كمية من اللايكوبين أكثر من الطماطم الطازجة."