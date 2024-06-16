بعد وفاته بحادث مروع.. 5 نصائح صحية "جوهرية" من الدكتور مايكل موسلي
اشتهر الدكتور مايكل موسلي، المذيع التلفزيوني الشهير ومذيع البودكاست، الذي توفي أخيرا، بنصائحه الصحية "الغريبة" لتحسين أسلوب الحياة.
وعرضت صحيفة "الغارديان" بعضا من أهم النصائح الصحية التي قدمها، الطبيب الشهير، الذي قضى في حادث سقوط مروع أثناء رحلة سياحية عائلية في إحدى الجزر اليونانية.
طهي الطماطم للحصول على المزيد من الفوائد
قال الدكتور موسلي، إن طهي الطماطم يمكن أن يساعد قلبك، ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان، ويفيد بشرتك.
وبحسب ما أكده، تحتوي الطماطم على مضاد للأكسدة يسمى "الليكوبين"، الذي يساعد الجسم على محاربة الجذور الحرة؛ وهي المواد الكيميائية التي تضر الخلايا في الجسم.
وأوضح موسلي، أن اللايكوبين يكون أكثر فعالية عندما يتم طهي الطماطم؛ لأن الحرارة تكسر القشرة وتجعل وصول اللايكوبين إلى الجسم أكثر سهولة؛ ما يعني أن صلصة الطماطم المستخرجة من الطماطم الطازجة أو المعلبة، وحتى الكاتشب يمكن أن توفر في الواقع كمية من اللايكوبين أكثر من الطماطم الطازجة."
المشي إلى الخلف يجنبك آلام الظهر
قد يبدو الأمر غريباً بعض الشيء، كما يقول موسلي، لكن الأبحاث الأخيرة كشفت عن فوائد عديدة للمشي إلى الخلف، والتي تشمل الحد من آلام الظهر وتعزيز الذاكرة.
املأ منزلك بالنباتات لمحاربة التعب
قال الدكتور موسلي، إن النباتات المنزلية يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في حياتك؛ فالقليل من المساحات الخضراء يمكن أن يحسن مزاجك، ويحارب التعب، ويعزز قوة عقلك، وجودة الهواء في محيطك.
وأوضح موسلي أن البستنة شكل رائع من التمارين الرياضية، كما أنها تحسن ذاكرتك ومزاجك.
احتضن البرد لخفض التوتر
تحدث الدكتور موسلي في كثير من الأحيان عن الفوائد الصحية لاحتضان البرد؛ ففي حين أن التوتر المزمن سيئ لصحتك، فإن مجموعة متزايدة من الأبحاث تشير إلى أن فترات التوتر القصيرة يمكن أن تكون مفيدة لجسدك.
وبما أن الماء البارد هو إحدى أكثر الطرق فعالية لخلق إجهاد قصير المدى في الجسم كله، شجع موسلي الأفراد على تجربة السباحة في الماء البارد.
وقال "هناك أدلة علمية متزايدة على أن السباحة في الماء البارد، بشكل منتظم، يمكن أن تحسن مزاجك، وتقلل من التوتر، وتحسن صحة القلب والأوعية الدموية، وتقوي جهاز المناعة لديك".
وأضاف موسلي أن الأبحاث أظهرت أن الاستحمام بالماء البارد لمدة 30 ثانية كل صباح لمدة 60 يومًا، يقلل من خطر الإصابة بالأمراض 30٪.
أبطئ تنفسك لنوم أفضل
كشف الدكتور موسلي أن بمجرد إبطاء تنفسك عند الاستلقاء في السرير، يمكنك من الاستمتاع بنوم أفضل.
وأوضح أن "دراسة حديثة أظهرت أن مجرد إبطاء التنفس، مكّن المشاركين في البحث من النوم قبل حوالي 20 دقيقة". وتابع "ليس ذلك فحسب، بل كانوا ينامون بشكل أفضل، ولفترة أطول، ويستيقظون مرات أقل أثناء الليل".
وأضاف "إن هذه التقنية البسيطة، والتي يمكنك استخدامها في أي مكان وفي أي وقت، فعالة؛ لأن لها تأثيرًا قويًا على الجسم والدماغ، خصوصا وأنها تؤدي إلى سلسلة من التغييرات، بدءًا من تغيير كيمياء الدماغ إلى تهدئة العقل القلق".