ارتفعت حالات الإصابة بفيروس أوروبوش في منطقة الأمريكتين، والذي تسبب في وفاة اثنين منذ بداية هذا العام، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية.

وقالت المراكز إنه بين الأول من يناير والأول من أغسطس، أُبْلِغ عن أكثر من 8 آلاف إصابة بالمرض، وأُبْلِغ عن وفاتين وخمس حالات انتقل فيها الفيروس من الأم إلى الجنين أثناء الحمل.

ووفقًا لوكالة "رويترز" فإنه لا توجد علاجات أو لقاحات محددة متاحة لهذا المرض في الوقت الراهن.

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وأشارت المراكز الأمريكية إلى أن الدول التي أبلغت عن حالات، تشمل البرازيل وبوليفيا وبيرو وكولومبيا وكوبا، مضيفة أنه تم رصد حالات مرتبطة بالسفر في الولايات المتحدة وأوروبا لدى أشخاص عائدين من كوبا والبرازيل.

وينتشر فيروس "أوروبوش" من خلال لدغات الهاموش والبعوض المصاب، وتشمل أعراض المرض الصداع والحمى وآلام العضلات، مع حالات شديدة تؤدي إلى التهاب السحايا.