تشخيص طفلة بـ"زهايمر الطفولة" بفضل فيديو على "تيك توك" (صور)

تم تشخيص إصابة طفلة بمرض نادر، بعد أن لاحظت جدتها فتاة تعاني أعراض مشابهة في فيديو على تطبيق "تيك توك".

وفي التفاصيل التي أوردها موقع "ميرور" البريطاني، ولدت الطفلة ليديا في أكتوبر 2022، ولم يواجه والداها أي قلق بشأن صحتها، على الرغم من معاناتها المتكررة من التهابات في الأذن والإمساك وصعوبات في النوم.

وفي أحد الأيام، كانت جدة الطفلة، تتصفح "تيك توك" عندها شاهدت فيديو لفتاة تعاني أعراض حفيدتها نفسها. وأظهر الفيديو أن فتاة مصابة باضطراب نادر يسمى متلازمة "سان فيليبو".

وبعد مناقشة الأعراض مع والديها، عُرِضَت الطفلة على طبيب مختص، أجرى لها اختبارات متعددة، ليؤكد إصابتها بالمتلازمة.

ومتلازمة سانفيليبو هي اضطراب استقلابي وراثي نادر يعرف باسم "زهايمر الطفولة"، يصيب الأطفال، ويجعل أجسامهم غير قادرة على كسر جزيئات السكر، ما يتسبب بفقدانهم جميع المهارات التي اكتسبوها.

وبحسب موقع "طبي" تظهر أعراض المرض بعد السنة الأولى من حياة الطفل، حيث يلاحظ انخفاض قدرتهم على التعلم وانخفاض معدل نموهم, كما تظهر لديهم مشاكل في المشي و خشونة في ملامح الوجه, وكثافة في الحاجبين, وتصلب في المفاصل, واسهال .

وقالت والدة الطفلة إن ابنتها ليديا، التي تبلغ حاليا 20 شهرًا، لا تظهر أي علامات للتدهور المعرفي حتى الآن، لكن الأمر قد يتغير إذا لم تتلق العلاج المناسب.

وفي حال لم تتجاوب الطفلة مع العلاج، فلن تكون قادرة على المشي أو التحدث خلال سنوات، كما أنها قد تواجه الموت بعمر الـ30 عامًا.