القطط تصاب بالزهايمر تماما مثل البشر

كشف علماء في جامعة إدنبره عن أن القطط يمكن أن تصاب بالخرف بطريقة مشابهة لما يحدث لدى البشر المصابين بمرض الزهايمر؛ ما يفتح آفاقًا جديدة في أبحاث هذا المرض.

وأجرت فرق البحث فحصًا لأدمغة 25 قطة ظهرت عليها أعراض الخرف أثناء حياتها، مثل: الارتباك، واضطرابات النوم، وزيادة الأصوات، وذلك في محاولة لفهم آليات المرض وتطوير علاجات فعالة للبشر.

وكان الباحثون اعتمدوا سابقًا على دراسات باستخدام القوارض المعدلة وراثيًّا، التي عادة لا تعاني الخرف؛ ما دفعهم للتركيز على القطط كنموذج أكثر دقة.

وبحسب الوكالة الألمانية، أظهرت النتائج تراكمًا لمادة "بيتا أميلويد" السامة في أدمغة القطط المصابة، وهي البروتين نفسه المرتبط بشكل رئيس بمرض الزهايمر لدى الإنسان؛ ما يثير آمالًا كبيرة في تحقيق تقدم ملموس في فهم المرض.

وأظهرت صور المجهر تراكم "بيتا أميلويد" داخل نقاط الاشتباك العصبي في أدمغة القطط المسنة والمصابة بالخرف، وهو ما قد يساعد العلماء على تفسير كيف يؤدي هذا البروتين إلى اضطرابات الإدراك وفقدان الذاكرة.

وتُعد نقاط الاشتباك العصبي هي المسؤولة عن نقل الرسائل بين خلايا المخ، وفقدانها يؤدي إلى تراجع القدرات الذهنية والذاكرة لدى المرضى.

ويأمل الخبراء أن تسهم هذه الدراسة في تطوير علاجات جديدة لمرض الزهايمر، بالإضافة إلى تحسين فهم الخرف لدى القطط وطرق التعامل معه.





