حظرت السعودية، مؤقتًا، استيراد الدواجن من ولاية ريو جراندي دو سول البرازيلية بعد ظهور حالة إصابة بمرض نيوكاسل، وهو مرض فيروسي يصيب الطيور.

وقالت الرابطة البرازيلية لمنتجي البروتين الحيواني، اليوم الجمعة، إن وزارة الزراعة أوقفت طوعًا تصدير الدواجن إلى بعض الدول بعد رصد حالة إصابة بداء نيوكاسل في ولاية ريو جراندي دو سول.

وذكرت صحيفة "إستادو"، أن إدارة الفحص في الوزارة أرسلت رسالة إلى المجازر لإخطارها بالإجراء، بحسب وكالة "رويترز".

وكانت الوزارة قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، حالة طوارئ صحية لدى الحيوانات في الولاية الواقعة في أقصى جنوب البرازيل بسبب رصد الداء.

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وتحاول السلطات احتواء حالة تفشٍ بعد نفوق نحو 7 آلاف من الطيور في مزرعة صغيرة حيث رُصد الداء.

وذكرت الرابطة البرازيلية لمنتجي البروتين الحيواني في مؤتمر صحفي أن المحققين وجدوا حالة إيجابية واحدة على الأقل، من أصل عينة من 12 طائرًا، مصابة بداء نيوكاسل في الولاية.

وكانت آخر حالات الإصابة المؤكدة بداء نيوكاسل في البرازيل قد رُصدت، العام 2006، في ولايات الأمازون، وماتو جروسو، وريو جراندي دو سول، وفقًا لوزارة الزراعة.

ويسبب داء نيوكاسل مشكلات تنفسية لدى الطيور، ويؤدي أحيانًا إلى نفوقها. والإبلاغ عن رصد إصابات بالداء إلزامية بموجب توجيهات من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.