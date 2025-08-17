الطعام الذي تتناوله اليوم… يُحدد قوة ذاكرتك غدًا

يحتاج الدماغ عضوٌ إلى طاقةٍ عالية، ويؤثر طعامنا بشكلٍ مباشر على وظائفه مع مرور الوقت، بحب ما يؤكده خبراء في مجال الصحة.

ومن المعروف أن اتباع نظامٍ غذائي صحي يُساعد على الوقاية من الأمراض المزمنة كالسمنة وداء السكري، ولكن هناك أيضًا أطعمة تقي من الخرف.

ويُمكن أن تُلحق الأمراض المزمنة الضرر بالأوعية الدموية التي تُغذي الدماغ، ما يُؤدي إلى تدهورٍ إدراكي. كما تُؤدي هذه الأمراض المُزمنة إلى التهاباتٍ في الجسم واختلالاتٍ كيميائيةٍ قد تُلحق الضرر بخلايا الدماغ.

وأظهرت الأبحاث أن نقص التغذية المُزمن في الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة يُمكن أن يُؤدي إلى ضمور الدماغ مع مرور الوقت.

واكتشف العلماء أنواعا من الأطعمة المغذية للدماغ المدعومة بالأبحاث للوقاية من خطر الإصابة بالخرف والحفاظ على ذاكرة أحبائك حادة.

الخضروات الورقية

السبانخ والكرنب واللفت وغيرها من الخضراوات الورقية غنية بعناصر غذائية مثل حمض الفوليك وفيتامين ك ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الدماغ.

وتُعد الخضراوات الورقية غذاءً رائعًا للوقاية من الخرف، إذ تساعد على تقليل الالتهاب وقد تحمي الدماغ من الإجهاد التأكسدي، وهو عامل مساهم في تطور الخرف.

الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسردين والماكريل، مصادر ممتازة لأحماض أوميغا 3 الدهنية، وخاصةً حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA)، الضرورية للحفاظ على بنية خلايا الدماغ.

وتشير سنوات من الأبحاث إلى أن تناول هذه الأحماض الدهنية بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر وأنواع الخرف الأخرى على مدار العمر.

وتُعرف أحماض أوميغا 3 بقدرتها على تقليل التهاب الأعصاب ودعم وظائف الدماغ بشكل عام، مما يجعلها من الأطعمة الأساسية للوقاية من الخرف.

زيت الزيتون

زيت الزيتون البكر الممتاز غني بالدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة، وهو عنصر أساس في النظام الغذائي المتوسطي.

قد يساعد على تقليل تراكم لويحات بيتا أميلويد في الدماغ، وهي علامة مميزة لمرض الزهايمر. وباعتباره أحد الأطعمة التي تقي من الخرف، يُعد زيت الزيتون دهونًا صحية للقلب تُغذي الدماغ.

المكسرات والبذور

المكسرات والبذور، مثل الجوز وبذور الكتان وبذور الشيا واللوز، غنية بفيتامين هـ وأحماض أوميغا 3 الدهنية والبوليفينول.

وقد رُبطت هذه العناصر الغذائية الأساسية بتحسين الذاكرة وتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر. قد يقول البعض إن شكل الجوز يشبه الدماغ لسبب وجيه. فهو غني بفوائد حماية الأعصاب، مما يجعله غذاءً ممتازًا للوقاية من الخرف.

الحبوب الكاملة

من الأطعمة الأخرى التي تُحارب الخرف الحبوب الكاملة، مثل الكينوا والشوفان والأرز البني. تُوفر هذه المجموعة الغذائية طاقةً ثابتةً للدماغ، وتدعم صحة القلب والأوعية الدموية، مما يُحسّن تدفق الدم إليه. كما تُعدّ فيتامينات ب الموجودة في الحبوب الكاملة ضروريةً لوظائف الدماغ ودعم الذاكرة.

التوت

يحتوي التوت الأزرق الطازج والفراولة والتوت الأسود على مضادات أكسدة قوية مثل الأنثوسيانين والفلافونويد. تساعد هذه المركبات على تحسين الذاكرة وتأخير التدهور المعرفي من خلال مكافحة الإجهاد التأكسدي في الدماغ. يُعدّ تناول حفنة من التوت يوميًا طريقة سهلة لإدخال الأطعمة التي تُحارب الخرف في نظامك الغذائي اليومي لتحقيق تأثير ملحوظ.

الأفوكادو

يُعد الأفوكادو من الأطعمة المعروفة بفعاليتها في الوقاية من الخرف، كونه مصدرًا جيدًا للدهون الصحية والبوتاسيوم.

وتساعد الدهون الصحية والبوتاسيوم في الحفاظ على ضغط دم صحي، وهو أمر بالغ الأهمية لصحة الدماغ.

كما يدعم محتوى الأفوكادو من الدهون الأحادية غير المشبعة تواصل خلايا الدماغ، وقد يساعد في منع التدهور المعرفي.

الكركم

يُعد هذا التابل الذهبي أحد الأطعمة التي تُحارب الخرف لاحتوائه على الكركمين، وهو مُركّب قوي مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة.

وقد أظهر الكركم نتائج واعدة في تقليل تراكم لويحات الأميلويد وتحسين المزاج والذاكرة. أضف الكركم إلى الحساء أو اليخنات أو العصائر لتعزيز القدرات الإدراكية.

الشوكولاتة الداكنة

ليس بالضرورة أن تكون جميع الأطعمة التي تمنع الخرف مالحة. الشوكولاتة الداكنة مفيدة لصحة الدماغ، وهي حلوى لذيذة.

فهي غنية بالفلافونول، الذي قد يعزز مرونة الدماغ وتدفق الدم.

وتُعد الشوكولاتة الداكنة إضافة لذيذة لنظام غذائي غني بالأطعمة التي تساعد في الوقاية من الخرف في خطة رعاية ذاكرة أحبائك.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على الكافيين وL-theanine، وهو مزيج فعّال لتعزيز التركيز والذاكرة وزيادة الاسترخاء. كما تدعم مضادات الأكسدة هذه صحة خلايا الدماغ وتُقلل من التعب الذهني.

وتشير دراسات مُلفتة إلى أن شرب الشاي الأخضر يوميًا يُقلل من خطر التدهور المعرفي والخرف. فالأشخاص الذين يشربون الشاي الأخضر بانتظام، بما لا يقل عن كوبين يوميًا، أقل عرضة للإصابة بالخرف أو غيره من الاضطرابات المعرفية بنسبة 30% تقريبًا، مما يجعله غذاءً رائعًا للوقاية من الخرف.