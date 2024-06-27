5 أسباب لجفاف وتشقق الشفاه في فصل الصيف

رغم أن الشفاه المتشققة مشكلة شائعة في الشتاء، فإن بعض الأشخاص يعانون المشكلة نفسها في موسم الصيف الحار.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، إليك 5 أسباب رئيسة لجفاف الشفاه:

الاستحمام بالماء الساخن

الاستحمام بالماء الساخن قد يكون مريحًا، لكنه ليس جيدًا لبشرتك، وخاصة شفتيك، فجلد الشفتين أرق من بقية الوجه، ما يجعله أكثر عرضة للجفاف.

لعق الشفاه

لعق الشفاه بشكل مستمر يجعل المشكلة أسوأ إذ إن اللعاب يتبخر بسرعة؛ ما يترك الشفاه أكثر جفافًا. علاوة على ذلك، قد يحتوي اللعاب على بقايا طعام تزيد من تهيج الجلد، ما يؤدي إلى تفاقم الجفاف والتشقق.

نقص الفيتامينات

يمكن أن يسبب نقص بعض الفيتامينات، مثل: فيتامينات B وحمض الفوليك، وB12، جفاف وتشقق الشفاه، وهذه النواقص قد تؤدي إلى تقرحات مؤلمة ليس فقط على الشفاه ولكن أيضًا حول الفم.