نصيحة بسيطة وفعّالة لتخفيف الانتفاخ دون أدوية

شارك الدكتور كاران رانجاراجان، جراح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، نصيحة بسيطة قد تساعد في تخفيف الانتفاخ دون الحاجة إلى مكملات غذائية أو تكاليف إضافية.

وفي فيديو نشره عبر حسابه على "إنستغرام"، أوضح الدكتور رانجاراجان أن الانتفاخ مشكلة معقدة تتأثر بعدة عوامل مثل النظام الغذائي والهرمونات، لكنه لفت الانتباه إلى أهمية ما يُعرف بالمجمع الحركي المهاجر داخل الجهاز الهضمي.

وهذا المجمع هو عبارة عن انقباضات عضلية تشبه الموجات تنظف الأمعاء بين الوجبات من بقايا الطعام والبكتيريا؛ ما يمنع تراكمها ويساعد على تقليل الانتفاخ.

وأكد الطبيب أن تناول وجبات خفيفة بشكل مستمر طوال اليوم يمنع هذا المجمع من العمل بشكل طبيعي، حيث يبقى الجهاز الهضمي في حالة تنبيه مستمر، فلا يتم تنظيف الأمعاء بشكل كافٍ؛ ما يؤدي إلى تراكم الطعام غير المهضوم والبكتيريا وازدياد الشعور بالانتفاخ.

الحل

لذلك، نصح الدكتور رانجاراجان بتجنب الوجبات الخفيفة وتباعد تناول الوجبات بمدة تتراوح بين ثلاث إلى أربع ساعات، لإعطاء الجهاز الهضمي فرصة لتفعيل عملية التنظيف الطبيعية.

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ورغم أن هذه النصيحة قد تكون فعالة في كثير من الحالات، إلا أن الانتفاخ يبقى ظاهرة متعددة الأسباب، منها النظام الغذائي، وحالة ميكروبيوم الأمعاء، والتغيرات الهرمونية.

وحذّرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية من ضرورة مراجعة الطبيب في حال استمرار الانتفاخ لأكثر من ثلاثة أسابيع، أو تكراره بشكل منتظم، أو مصاحبته لأعراض أخرى مثل تغيّرات في الجهاز الهضمي، أو وجود تورّم في البطن، أو فقدان وزن غير مبرّر.