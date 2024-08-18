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صحة

فوائد تناول الأطعمة الحارة في أثناء الحمل

فوائد تناول الأطعمة الحارة في أثناء الحمل
بهارات وتوابل المصدر: Getty Images
فريق التحرير
فريق التحرير
18 أغسطس 2024، 11:20 ص

يقول الأطباء إنه من الآمن عمومًا تناول الأطعمة الحارة في أثناء الحمل، مؤكدين أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن الاستهلاك المعتدل للأطعمة الحارة يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الجنين، إلا أنها قد تسبب بعض الآثار الجانبية المزعجة للأم، مثل حرقة المعدة أو عسر الهضم.

وبحسب تقرير شاركه موقع Parents المهتم بصحة الأم والطفل، يوضح الأطباء بعض الفوائد لتناول الأطعمة الحارة أبرزها: 

تقديم نكهات جديدة لطفلك

أثبتت الدراسات أن السائل الأمنيوسي يتأثر بالنكهات التي يتم تناولها في أثناء الحمل، ومن المرجح أن يقبل الأطفال نكهات مماثلة لتلك التي جربوها في رحم الأم.

وهذا يعني أن تجربة الأطعمة الحارة في أثناء الحمل قد تشجع طفلك على القيام بالشيء نفسه في وقت لاحق من حياته.

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 تعزيز صحة المناعة

من الفوائد الأخرى لتناول الأطعمة الحارة تقوية جهاز المناعة؛ فعلى سبيل المثال، تحتوي مادة الكابسيسين (التي تضفي النكهة الحارة على الفلفل) على خصائص مضادة للالتهابات.

خفض الكوليسترول

قد تعمل الأطعمة الحارة أيضًا على خفض مستويات الكوليسترول "الضار" في جسم الابن لاحقا، وفقًا للبحوث، وهذا من الناحية النظرية قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

المرأة الحامل

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