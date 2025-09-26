الاحتراق الوظيفي.. علامات مبكرة لا يجب تجاهلها

الاحتراق الوظيفي هو حالة من التوتر المرتبط بالعمل، تشمل الإجهاد الجسدي والعاطفي والشعور بالعجز أو الفراغ. ورغم أنه ليس تشخيصًا طبيًا رسميًا، إلا أن تجاهله قد يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب ومشاكل صحية أخرى.

وتشمل أبرز علامات الاحتراق: فقدان الاهتمام بالعمل، صعوبة بدء المهام، العزلة عن الزملاء، فقدان الصبر، انخفاض الطاقة والتركيز، الشعور بعدم الرضا عن الإنجازات، أو اللجوء للطعام لتخفيف التوتر.

أخبار ذات علاقة طرق فعّالة للحفاظ على صحة قلبك أثناء العمل المكتبي

كما قد تظهر مشاكل في النوم أو أعراض جسدية مثل الصداع واضطرابات المعدة. وعند ملاحظة هذه العلامات، يُنصح بمراجعة أخصائي صحي أو معالج نفسي.

وبحسب موقع "مايو كلينك"، تتعدد أسباب الاحتراق، أبرزها شعور الموظف بانعدام السيطرة على جدول العمل أو المهام، غموض التوقعات، الصراعات المستمرة مع الزملاء أو الإدارة، والحمل الزائد أو قلة المهام، إضافةً إلى نقص الدعم الاجتماعي وصعوبة تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

يمكن أن يؤدي الاحتراق المستمر إلى استنزاف الطاقة، ضعف القدرة على التكيف، اضطرابات النوم، تغير المزاج، وزيادة احتمال إدمان الكحول أو المواد الأخرى. كما يرتبط على المدى الطويل بمشكلات صحية مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري.

أخبار ذات علاقة عادات مهمة تجعل وظيفتك المكتبية أكثر صحة

وللتخفيف من هذه الحالة، يُنصح بالتواصل مع الإدارة لطرح المشكلات، وطلب الدعم من الزملاء أو الأسرة، وممارسة الرياضة، والتأمل، وتمارين التنفس، والحفاظ على نوم كافٍ.

كما تساعد اليقظة الذهنية على التعامل مع المواقف الصعبة بوعي وهدوء. تُعزز هذه الإجراءات الصحة الجسدية والنفسية وتزيد القدرة على الأداء والإنتاجية في العمل.