نتائج "غير متوقعة" لتأثير التمارين الرياضية الشديدة على الوزن

أظهرت دراسة نُشرت على موقع "ميديكال نيوز تودي" الطبي، أن التمارين عالية الكثافة قد تسهم بشكل متناقض في زيادة الوزن من خلال تقليل النشاط البدني اللاحق وخفض درجة حرارة الجسم.

وبحسب الدراسة التي أُجريت على الحيوانات، قُسمت الفئران إلى ثلاث مجموعات: مجموعة تمارين عالية الكثافة، ومجموعة تمارين متوسطة الشدة، بالإضافة إلى مجموعة مراقبة حصلت على راحة تامة.

كما رُصِدَت مستويات النشاط البدني ودرجة حرارة الجسم الأساسية للفئران قبل وبعد جلسات التمرين.