في خضم حماسة اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة على منصات مثل TikTok، غالبًا ما ترتفع التوصيات الخاصة بتناول البروتين اليومي بشكل كبير، حيث يقترح المؤثرون كميات تتجاوز بكثير الإرشادات الغذائية المعمول بها.

ويؤكد هذا التفاوت، بحسب تقرير نشرته شبكة NBC News، على أهمية التمييز بين الرأي العام ونصائح الخبراء عند تحديد مقدار البروتين الذي يجب على المرء استهلاكه يوميًا.

تم تحديد الكمية الغذائية الموصى بها للبروتين عند 0.8 جرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم.

بالنسبة للفرد الذي يزن حوالي 68 كيلوغرامًا، فإن هذا يترجم إلى حد أدنى 54 جرامًا من البروتين يوميًا.

ويعتمد هذا الدليل على بحث مكثف ومصمم لتلبية الاحتياجات الغذائية لمعظم الناس.

ومع ذلك، يدافع بعض المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي عن تناول كميات أعلى بكثير من البروتين، ويقترحون أحيانًا حوالي 150 جرامًا يوميًا لنفس الفرد.

وتسلط الدكتورة فاطمة كودي ستانفورد، طبيبة السمنة في مستشفى ماساتشوستس العام وأستاذة مشاركة في كلية الطب بجامعة هارفارد، الضوء على التناقض بين النصائح الشعبية والتوصيات العلمية. وتقول: "معظمنا لا يتنافس على الميدالية الأولمبية".

وتشير إلى أن الرياضيين يحتاجون عمومًا إلى كمية بروتين أقل مما يتم الترويج له غالبًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضيف تيريزا فونج، أخصائية التغذية المسجلة وأستاذة التغذية في جامعة سيمونز، أن النظام الغذائي الأمريكي المتوسط ​​يوفر بالفعل بروتينًا أكثر من اللازم. ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول البروتين إلى إجهاد الكلى، وخاصة بالنسبة للأفراد الذين يعانون من حالات مرضية سابقة مثل مرض السكري أو الجفاف المزمن؛ مما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.

وعلى الرغم من هذه المخاطر، اكتسبت الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين شعبية هائلة في الولايات المتحدة، إذ كشفت دراسة استقصائية أجراها مجلس معلومات الغذاء الدولي في عام 2024 أن 71% من الأمريكيين يرغبون في زيادة استهلاك البروتين، مقارنة بـ 67% في عام 2023 و59% في العام 2022.

بالإضافة إلى ذلك، يتبع خُمس المستجيبين نظامًا غذائيًا عالي البروتين، متجاوزين بذلك انتشار الأنظمة الغذائية النباتية والنباتية الصرفة والخالية من الغلوتين مجتمعة.

وتلاحظ أخصائية التغذية مونيكا داجوستينو التركيز المتزايد على البروتين بين متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن "الناس يهتمون بشكل متزايد بالبروتين باعتباره عنصرًا غذائيًا رئيسيًا“.

كما أعربت كريستين كيركباتريك، أخصائية التغذية المسجلة في عيادة كليفلاند، عن قلقها بشأن الطبيعة العامة لتوصيات النظام الغذائي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت: "بينما يقدم بعض المؤثرين أفكارًا قيمة للوجبات والوجبات الخفيفة، فمن الأهمية بمكان تخصيص النصائح الغذائية للظروف الصحية الفردية والتاريخ العائلي وأسلوب الحياة".

وتؤكد أخصائية التغذية إليزابيتا بوليتي على أهمية التوازن في أي نظام غذائي. فيمكن أن تعزز الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين الشعور بالشبع؛ ما قد يساعد على إدارة الوزن، ولكنها قد تحد أيضًا من تناول العناصر الغذائية الأساسية الأخرى مثل الألياف والكربوهيدرات المعقدة. وتنصح قائلة: "يبقى الاعتدال هو المفتاح “.

بالنسبة لفئات معينة من السكان مثل الرياضيين والأفراد الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر، وأولئك الذين يتناولون أدوية معينة لمرض السكري، قد تكون زيادة البروتين ضرورية لصيانة العضلات وإصلاحها.

ومع ذلك، تؤكد بوليتي أن البروتين وحده لا يمكن أن يحل محل فوائد تدريب الأثقال المنتظم في نمو العضلات.

وتشمل مصادر البروتين المثالية اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك، بالإضافة إلى البيض والبقول والمكسرات والبذور والتوفو والزبادي اليوناني.

في حين يمكن أن توفر المكملات الغذائية دفعة بروتينية مريحة، تقدم الأطعمة الكاملة عناصر غذائية أساسية إضافية.