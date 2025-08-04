"أهمها مضغ العلكة".. علاجات طبيعية لحرقة المعدة

حرقة المعدة هي شعور مؤلم وحارق أو انزعاج في منتصف الصدر، قد يصيب الرقبة والحلق، وقد يزداد سوءًا عند الاستلقاء.

ووفقًا لعيادة كليفلاند يحدث هذا بسبب ارتجاع حمض المعدة إلى المريء والذي يمر عبر الصدر بالقرب من القلب.

وبينما يلجأ الأفراد غالبًا إلى الأدوية لعلاج حرقة المعدة، هل تعلم أن هناك أيضًا بعض العلاجات الطبيعية لحرقة المعدة التي يمكنك تجربتها في المنزل.

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وبهذا الخصوص، شارك الدكتور جوزيف سلهب، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في الولايات المتحدة، 7 علاجات طبيعية لحرقة المعدة.

مضغ العلكة بعد الأكل يساعد على إزالة الحموضة

يزيد مضغ العلكة الخالية من السكر بعد تناول الطعام من إنتاج اللعاب، ما يساعد على معادلة الحمض المتراكم في المريء والتخلص منه.

المشي بعد الأكل يقلل من الارتجاع

ونقلًا عن دراسة أجريت في مارس 2025، قال أخصائي أمراض الجهاز الهضمي: "إن القيام بجولة خفيفة بعد تناول الطعام يساعد على تقليل نوبات الارتجاع بشكل كبير، وقد ثبت حتى في التجارب السريرية أنه يحسن فاعلية الأدوية الخافضة للحموضة".

التنفس البطني يمنع الحمض من الارتفاع

ممارسة التنفس الحجابي (البطني) يمكن أن تقوي الصمام العضلي بين المعدة والمريء، ما يُحسّن قدرته على منع ارتجاع الحمض.

تحتوي البابايا على إنزيمات لمحاربة الارتجاع

إلى جانب التغذية الأساسية، تُعدّ البابايا غذاءً وظيفيًا بفضل إنزيماتها الفريدة، يُعرف إنزيم الباباين، وهو الإنزيم الرئيس، بقدرته على المساعدة في تكسير البروتينات، ما يُخفف أعراض عسر الهضم ويدعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، كما قال الدكتور سلهب.

النوم على الجانب الأيسر

وفقًا لدراسة أجريت في أكتوبر 2023، ذكر أنه "بسبب شكل وموقع المعدة، فإن النوم على جانبك الأيسر يحافظ على التقاطع بين المعدة والمريء فوق مستوى حمض المعدة، ما يقلل من الارتجاع الليلي".

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فقدان الوزن

وأضاف أنه "بالنسبة لأولئك الذين يعانون من زيادة الوزن، فإن فقدان الوزن الزائد في الجسم يمكن أن يقلل بشكل كبير أو حتى يحل تمامًا أعراض ارتجاع الحمض عن طريق تقليل الضغط البطني على المعدة".