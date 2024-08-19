القهوة ليست مجرد مشروب صباحي، بل هي روتين يومي لافتتاح الصباح، وتعزيز إنتاجية الكثيرين، ولكن يقول الخبراء إن توقيت استهلاك القهوة يؤدي دورًا حاسمًا في تأثيراتها على صحتك.

ومن المعروف أن القهوة تحتوي على الكافيين، وهو منبه طبيعي يساعد على اليقظة بفضل منع تأثير الأدينوزين، الناقل العصبي المسبب للنعاس.

وهذا التأثير يكون مفيدًا في الصباح، إذ يعزز النشاط والطاقة. ومع ذلك، نظرًا لأن الكافيين يبقى في الجسم لفترة تتراوح بين 3 إلى 5 ساعات، فإن تناوله في وقت متأخر من اليوم قد يؤثر سلبًا على جودة النوم.

وللحصول على فوائد القهوة دون التأثير على نومك، يُنصح بعدم تناولها قبل ست ساعات من موعد النوم، على سبيل المثال إذا كنت تخطط للنوم في الساعة 10 مساءً، يجب أن يكون آخر فنجان من القهوة في حدود الساعة 4 مساءً.

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وتجاوز هذا التوقيت قد يؤدي إلى صعوبة في النوم وانخفاض في جودة الراحة، ما يدخل الشخص في دورة من التعب، ويزيد استهلاك الكافيين في اليوم التالي.

وتجدر الإشارة إلى أن حساسية الأفراد للكافيين تختلف، فبعض الأشخاص يمكنهم تحمل الكافيين في وقت متأخر دون مشاكل، بينما يعاني آخرون من اضطرابات ملحوظة في النوم.

ويمكن أن يساعد تتبع استهلاك القهوة وأنماط النوم في تأثير الكافيين على نومك الشخصي.

وإذا كنت تجد صعوبة في تقليل استهلاك القهوة في المساء، ففكر في استبدالها بمشروبات خالية من الكافيين، مثل الزهورات أو الأعشاب.