اكتئاب ما بعد الولادة يضاعف خطر إصابة الأمهات بأمراض خطيرة

وفحصت الدراسة، التي نشرت في مجلة القلب الأوروبية، بيانات حوالي 56 ألف امرأة تم تشخيص إصابتهن بالاكتئاب في الفترة المحيطة بالولادة بين عامي 2001 و2014.

وطابقت الدراسة معلومات النساء اللواتي عانين من الاكتئاب خلال الحمل أو بعد الولادة مع ما يقرب من أكثر من نصف مليون من اللواتي أنجبن أطفالًا خلال الفترة الزمنية نفسها، من دون الإصابة بالاكتئاب.

وتمت متابعة النساء لمدة 10 سنوات في المتوسط، مع مراقبة بعضهن لمدة تصل إلى 20 عامًا بعد التشخيص.

وتم تشخيص إصابة حوالي 6.4% من النساء المصابات بالاكتئاب في الفترة المحيطة بالولادة بأمراض القلب والأوعية الدموية أثناء المتابعة، مقارنة بـ 3.7% من أولئك اللواتي لم يتم تشخيص إصابتهن بالاكتئاب.

وقالت الدكتورة إيما بران، من معهد كارولينسكا: "قد تساعد النتائج التي توصلنا إليها على تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حتى يمكن اتخاذ خطوات للحد من هذا الخطر".

وتابعت: "نحن نعلم أن اكتئاب الفترة المحيطة بالولادة يمكن الوقاية منه وعلاجه، وبالنسبة للعديد من النساء، فهو أول نوبة من الاكتئاب يتعرضن لها على الإطلاق.

وأنهت حديثها: "توفر النتائج التي توصلنا إليها سببًا إضافيًا لضمان أن تكون رعاية الأمومة شاملة، مع الاهتمام المتساوي بالصحة الجسدية والعقلية".