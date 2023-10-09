لحماية جهاز المناعة.. 5 أطعمة غنية بالزنك

يلعب الزنك دورًا أساسيًّا في حماية جهاز المناعة وإصلاح الأنسجة التالفة، إلا أن جسم الإنسان لا يعمل على تخزين الفائض منه؛ ما يجعل تناول الأطعمة الغنية به يوميًّا أمرًا ضروريًّا.

وبحسب موقع "ديربورن" الأمريكي، فإن هناك عددًا من الأطعمة الغنية بعنصر الزنك، أهمها:

1- اللحوم

تعتبر اللحوم الحمراء مصدرًا أساسيًّا للزنك، حيث يحتوي الـ 100 جرام من لحم البقر على 4.79 مليجرام من الزنك، أي ما يقارب 43.5% من الحصة الضرورية للرجال، و59.9% للنساء.

ووفقًا لموقع Food Data Central، تعد اللحوم الحمراء أيضًا مصدرًا غنيًّا بالحديد وفيتامين ب، والكرياتين.

2- المكسرات

تعتبر المكسرات، مثل: اللوز والكاجو والصنوبر من الأطعمة الغنية بالزنك، بالإضافة إلى الدهون المفيدة والفيتامينات والمعادن الأخرى.

وبحسب "بيوميد سنترال"، فإن المكسرات تقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، مثل السرطان واضطرابات القلب.