ما الطريقة الصحيحة لتنظيف شمع الأذن؟

يُعد شمع الأذن مادة طبيعية ينتجها الجسم لحماية الأذن من الأوساخ والبكتيريا والجفاف، وعلى الرغم من أنه يؤدي دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الأذن، إلا أن تراكمه الزائد قد يسبب انسدادًا أو ضعفًا في السمع أو شعورًا بعدم الراحة.

لذلك، من المهم معرفة الطرق الآمنة والفعالة لتنظيف شمع الأذن دون الإضرار بالقناة السمعية أو الطبلة.

من جانبها اقترحت الدكتورة ألكسندرا كويمبي من مستشفى جامعة أبستيت في نيويورك خيارًا آمنًا في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز .

وقالت إن الطريقة الأولى هي استخدام منشفة، حيث اقترحت مسح الأذن الخارجية (الصيوان) بمنشفة رطبة كما تفعل مع أجزاء أخرى من جسمك.

وأوضحت: "نظف الجزء الخارجي الذي يمكنك الوصول إليه، ولكن لا تنظفه بعمق".

وبين الدكتور سيث شوارتز، طبيب الأذن والأنف والحنجرة في مركز فيرجينيا ماسون فرانسيسكان الصحي في سياتل، لصحيفة نيويورك تايمز، بأنه يمكن تجربة قطرات الأذن.

وأوضح أن استخدام قطرات الأذن المتاحة دون وصفة طبية يعزز قدرة الأذن الطبيعية على التنظيف الذاتي.

وأشار إلى أن هذه القطرات مفيدة بشكل خاص لمن يعانون من جفاف شمع الأذن، لأنها تُليّن الشمع وتُسهّل إزالته.

ما الذي لا يجب فعله؟

وأكد الطبيبان أيضًا على ضرورة عدم إدخال أدوات حادة (مثل الأدوات اليدوية أو غيرها) إلى الأذن، لأنها تُسبب ضررًا بالغًا يتمثل في تمزق طبلة الأذن عند استخدامها بشكل غير صحيح، أو تفاقم الحالة.

وحذرا أيضًا من تلك الشموع المزيفة التي تستخدم لإخراج شمع الأذن.

وإذا أصبحت المشكلات صعبة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها، وتسبب الألم، والحكة الإضافية أو إذا أثرت على سمعك، فيجب عليك زيارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة للحصول على المشورة الطبية.