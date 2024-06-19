دراسة: الأطعمة المعالجة تزيد من خطر السكتة الدماغية

حذرت دراسة جديدة من أن الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة فائقة المعالجة تزيد من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والتدهور المعرفي، مؤكدة العلاقة القوية بين العادات الغذائية وصحة الدماغ.

وقال موقع "Psypost" إن الأطعمة فائقة المعالجة، والتي يتم تعديلها على نطاق واسع من خلال العمليات الصناعية، تشتمل عادة على مكونات غير موجودة في الطهي التقليدي، مثل المضافات الاصطناعية والمواد الحافظة.

وأوضحت أن المشروبات الغازية ورقائق البطاطا والمعكرونة سريعة التحضير، واللحوم المصنعة وحبوب الإفطار السكرية، من بين تلك الأطعمة.

ورغم أن هذه الأطعمة ارتبطت بالسمنة ومشاكل القلب، إلا أن تأثيرها المحدد على صحة الدماغ وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية ظل أقل وضوحًا حتى الآن، بحسب الدراسة.

وتعتمد الدراسة، التي أجراها رئيس قسم الرعاية العصبية في مستشفى ماساتشوستس العام والأستاذ المشارك في كلية الطب بجامعة هارفارد، دبليو تايلور كيمبرلي، على بيانات من مشروع أسباب الاختلافات الجغرافية والعنصرية في السكتة الدماغية.