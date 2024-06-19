دراسة: الأطعمة المعالجة تزيد من خطر السكتة الدماغية
حذرت دراسة جديدة من أن الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة فائقة المعالجة تزيد من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والتدهور المعرفي، مؤكدة العلاقة القوية بين العادات الغذائية وصحة الدماغ.
وقال موقع "Psypost" إن الأطعمة فائقة المعالجة، والتي يتم تعديلها على نطاق واسع من خلال العمليات الصناعية، تشتمل عادة على مكونات غير موجودة في الطهي التقليدي، مثل المضافات الاصطناعية والمواد الحافظة.
وأوضحت أن المشروبات الغازية ورقائق البطاطا والمعكرونة سريعة التحضير، واللحوم المصنعة وحبوب الإفطار السكرية، من بين تلك الأطعمة.
ورغم أن هذه الأطعمة ارتبطت بالسمنة ومشاكل القلب، إلا أن تأثيرها المحدد على صحة الدماغ وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية ظل أقل وضوحًا حتى الآن، بحسب الدراسة.
وتعتمد الدراسة، التي أجراها رئيس قسم الرعاية العصبية في مستشفى ماساتشوستس العام والأستاذ المشارك في كلية الطب بجامعة هارفارد، دبليو تايلور كيمبرلي، على بيانات من مشروع أسباب الاختلافات الجغرافية والعنصرية في السكتة الدماغية.
وتبحث الدراسة واسعة النطاق في عوامل خطر السكتة الدماغية بين مجموعة متنوعة من البالغين السود والبيض الذين تزيد أعمارهم على 45 عامًا في الولايات المتحدة، والذين تم تسجيلهم بين عامي 2003 و2007، حيث لم يكن لدى المشاركين تاريخ سابق للسكتة الدماغية أو الضعف الإدراكي.
واستخدم الباحثون استبيانًا حول الطعام لتوثيق العادات الغذائية، وتصنيف الأطعمة حسب مستوى معالجتها باستخدام نظام تصنيف "NOVA".
وتم تقييم الوظيفة الإدراكية من خلال اختبارات مثل تعلم قائمة الكلمات والاستدعاء المؤجل، في حين تم التحقق من حدوث السكتة الدماغية من خلال التقارير الذاتية والسجلات الطبية.
وكشف التحليل عن وجود علاقة كبيرة بين تناول الأطعمة فائقة المعالجة وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية والتدهور المعرفي.
ومن الجدير بالذكر أن كل زيادة بنسبة 10% في استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة كانت مرتبطة بزيادة بنسبة 10% في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وزيادة بنسبة 16% في خطر الضعف الإدراكي، وظلت هذه النتائج ثابتة حتى بعد تعديل المتغيرات الديموغرافية والسريرية، بالإضافة إلى الأنماط الغذائية العامة.
وسلطت الدراسة الضوء أيضًا على أن الالتزام بالأنظمة الغذائية الصحية التي تركز على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة مع الحد من الأطعمة المصنعة، يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والقضايا المعرفية.
وأكدت الدراسة أن الآثار الضارة للأطعمة فائقة المعالجة على صحة الدماغ كبيرة بغض النظر عن العادات الغذائية العامة.