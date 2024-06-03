دواء قد يساعد في علاج نوع قاتل من سرطان الأمعاء

وجد كبار الأطباء أن عقار العلاج المناعي" بيمبروليزوماب" (كيترودا)، يمكن أن يجعل الأورام السرطانية الضخمة عالية الخطورة "تذوب"، كما يمكنه زيادة معدلات البقاء على قيد الحياة ثلاث مرات بالنسبة للأشخاص المصابين بتلك الأورام.

ووجدت تجربة أجرتها "كلية لندن الجامعية" أن ثلاثة من كل خمسة مرضى تناولوا العلاج المناعي "بيمبروليزوماب"، شفيوا من السرطان دون الحاجة إلى الجراحة أو العلاج الكيميائي.

واحتاج الباقون إلى عملية جراحية لإزالة الورم، لكن الدواء ساعد على تقليص حجم الورم مسبقًا، مما أدى إلى تحسين فرصة البقاء خاليًا من السرطان لفترة أطول.

ويستخدم العلاج المناعي حاليا لعلاج العديد من أنواع السرطان العدوانية، بما في ذلك أنواع سرطان الرئة، وعنق الرحم، والثدي.

وقال البروفيسور مارك سوندرز، طبيب أمراض السرطان في مؤسسة كريستي تراست، المملكة المتحدة، إن الحصول على العلاج المناعي قبل الجراحة يمكن أن يغير قواعد اللعبة، مشيرا إلى أن هذا علاج جديد ومثير للغاية لـ 10 إلى 15% من المرضى الذين لديهم التركيب الجيني الصحيح.

وأضاف أن العلاج "ينقذ المرضى أيضًا من الحصول على المزيد من العلاج الكيميائي التقليدي، والذي غالبًا ما يكون له آثار جانبية أكثر"، كما أنه "قد يحل محل الحاجة إلى الجراحة".