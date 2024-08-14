عاجل

هآرتس: ضغوط دبلوماسية على محكمة لاهاي لمنع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
logo
صحة

هل يؤدي الإجهاد إلى ظهور الشعر الأبيض؟

هل يؤدي الإجهاد إلى ظهور الشعر الأبيض؟
تعبيرية المصدر: Getty Images
ترجمات
ترجمات
14 أغسطس 2024، 11:13 ص

 في حين أنه من الشائع الاعتقاد بأن الإجهاد يمكن أن يؤدي إلى شيب الشعر، إلا أن العلاقة الدقيقة لا تزال غير واضحة، رغم أن بعض الدراسات تشير إلى وجود صلة محتملة.

ورغم أن الأبحاث حول هذا الموضوع محدودة، فإن دراسة أجريت على الفئران في عام 2020 أظهرت أن المستويات العالية من هرمون النورإبينفرين في الدم يمكن أن تستنفد بصيلات الشعر من الخلايا الجذعية الصبغية؛ ما يؤدي إلى شيب الشعر. كما لوحظت تأثيرات مماثلة في الخلايا الجذعية البشرية في بيئة مختبرية.

وبحسب موقع "نيويورك تايمز"، نُشرت دراسة صغيرة في عام 2021 أظهرت ارتباطًا بين الإجهاد والشيب، إذ لوحظ أن أحداثًا مسببة للتوتر قد تسهم في ظهور الشيب لدى المتطوعين.

أخبار ذات علاقة

علاجات منزلية تخلصك من الشعر الأبيض

عوامل تسهم في ظهور الشيب

وتعتبر الوراثة عاملًا رئيسًا في ظهور الشيب، كما تلعب حالات طبية مثل البهاق والثعلبة البقعية، بالإضافة إلى عوامل نمط الحياة مثل التدخين والسمنة، دورًا في ذلك. كما رُبِط نقص الحديد والكالسيوم وبعض الفيتامينات بالشيب المبكر.

وينبغي قبول الشيب كجزء طبيعي من الشيخوخة، كما يشدد أطباء الأمراض الجلدية على ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث لفهم العلاقة بين الإجهاد والشيب بشكل أفضل، وتحديد العلاجات المحتملة لعكس أو إبطاء عملية الشيب.

بينما قد يكون الإجهاد عاملًا مساهمًا في الشيب المبكر لدى بعض الأفراد، تلعب الوراثة والعوامل الصحية الأخرى دورًا مهمًّا في هذه العملية. 

الشيبالشعر

أخبار ذات صلة

5 نصائح للتعامل مع هوس طفلك بالسكريات
5 نصائح للتعامل مع هوس طفلك بالسكريات
الآيس كريم "الصحي".. حقائق غذائية عليك معرفتها
الآيس كريم "الصحي".. حقائق غذائية عليك معرفتها
5 نصائح لاختيار الوجبات الصحية في المطاعم
5 نصائح لاختيار الوجبات الصحية في المطاعم
هل يعود المتوفى دماغيًّا إلى الحياة مجددًا؟
هل يعود المتوفى دماغيًّا إلى الحياة مجددًا؟
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC