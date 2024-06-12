5 فوائد "غير متوقعة" لشرب عصير المخلل
زعم رواد "تيك توك" أن عصير المخلل له فوائد صحية "غير متوقعة"؛ ما جعل هذا المشروب يشهد ارتفاعًا في شعبيته.
ووفقًا لصحيفة "ميرور" على لسان خبراء في مجال التغذية، هناك 5 فوائد "مذهلة" لشرب عصير المخلل، أبرزها:
تخفيف تشنجات العضلات
أثبت عصير المخلل فاعليته كمعالج طبيعي لآلام العضلات، خصوصًا عند استخدامه بعد التمارين الرياضية لتهدئة العضلات المتعبة.
تعزيز الترطيب
بفضل احتوائه على الصوديوم والبوتاسيوم، يُعتبر عصير المخلل خيارًا ممتازًا للحفاظ على توازن السوائل في الجسم؛ ما يساعد في تجنب الجفاف وتحسين ترطيب الجسم.
تكلفة منخفضة
يُعتبر عصير المخلل بديلاً اقتصاديًّا وصحيًّا للمشروبات الرياضية التجارية، إذ يمكن إعداده بسهولة في المنزل باستخدام المكونات المتوفرة بسعر معقول.
غني بالعناصر الغذائية
يحتوي عصير المخلل على مضادات الأكسدة والفيتامينات الضرورية، مثل فيتامين C وE، التي تعزز صحة الجهاز المناعي وتسهم في دعم الصحة العامة للجسم.
تخفيف حرقة المعدة
رغم حموضته، يقول اللخبراء إن شرب عصير المخلل يمكن أن يخفف من أعراض حرقة المعدة، وهو خيار جيد لمن يعانون هذه المشكلة بشكل متكرر.