5 فوائد "غير متوقعة" لشرب عصير المخلل

زعم رواد "تيك توك" أن عصير المخلل له فوائد صحية "غير متوقعة"؛ ما جعل هذا المشروب يشهد ارتفاعًا في شعبيته.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" على لسان خبراء في مجال التغذية، هناك 5 فوائد "مذهلة" لشرب عصير المخلل، أبرزها:

تخفيف تشنجات العضلات

أثبت عصير المخلل فاعليته كمعالج طبيعي لآلام العضلات، خصوصًا عند استخدامه بعد التمارين الرياضية لتهدئة العضلات المتعبة.

تعزيز الترطيب

بفضل احتوائه على الصوديوم والبوتاسيوم، يُعتبر عصير المخلل خيارًا ممتازًا للحفاظ على توازن السوائل في الجسم؛ ما يساعد في تجنب الجفاف وتحسين ترطيب الجسم.