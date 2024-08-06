يكتسب النظام الغذائي النباتي اهتمامًا متزايدًا باعتباره خيارًا صحيًّا ومستدامًا، ويعتمد على استهلاك الأطعمة النباتية، ويستثني المنتجات الحيوانية؛ ما يعزز فوائد صحية متنوعة، مثل: تحسين مستويات الكوليسترول، وتقليل مخاطر الأمراض المزمنة.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فيما يأتي خمسة أنواع للحميات النباتية الرئيسة

النظام الغذائي النباتي اللاكتو

يشمل منتجات الألبان، ويستثني اللحوم والأسماك والدواجن والبيض. يوفر هذا النظام فوائد صحية بفضل محتواه العالي من الكالسيوم الذي يعزز صحة العظام.

النظام الغذائي النباتي (Lacto-ovo)

يتضمن كلًّا من منتجات الألبان والبيض، ويستثني اللحوم والأسماك والدواجن. يعتبر شائعًا في العالم الغربي، ويوفر توازنًا جيدًا من العناصر الغذائية الأساسية، وقد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

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النظام الغذائي النباتي

يستثني جميع المنتجات الحيوانية، ويعتمد على الأطعمة النباتية، مثل: الفواكه، والخضراوات، والبقوليات.

ويشتهر بارتفاع محتواه من الألياف وانخفاض الدهون المشبعة؛ ما قد يقلل من خطر الأمراض المزمنة.

النظام الغذائي النباتي الخام

يعتمد على الأطعمة النباتية غير المعالجة، والتي لم يتم تسخينها فوق 48 درجة مئوية، ويُعتقد أنه يحافظ على المغذيات والإنزيمات الطبيعية، لكنه يتطلب تخطيطًا دقيقًا لضمان الحصول على البروتين وفيتامين ب 12.

النظام الغذائي المرن

نباتي أساسًا، ولكنه يسمح أحيانًا بتناول اللحوم أو الأسماك، ويوفر مرونة أكبر، ويسمح بالتمتع بفوائد النظام النباتي دون الالتزام الصارم.