أسباب مقاومة "الإشريكية القولونية" للمضادات الحيوية

أكدت دراسة جديدة أن زيادة استخدام المضادات الحيوية ليست المحرك الوحيد وراء زيادة مقاومة البكتيريا، خاصة في حالة "الإشريكية القولونية" (إي كولاي)، بحسب موقع "technology networks".

وتسلط الدراسة، التي أجراها باحثون من معهد ويلكوم سانجر، وجامعة أوسلو، وجامعة كامبريدج، الضوء على الديناميكيات المعقدة التي تؤثر على ظهور البكتيريا المقاومة للعلاج على مدى العقدين الماضيين حول العالم.

واستخدمت الدراسة مقارنات جينية عالية الدقة للعينات البكتيرية، إذ تم تحليل أكثر من 700 عينة دم جديدة إلى جانب ما يقرب من 5000 عينة بكتيرية تم تسلسلها مسبقًا.

وأظهرت الدراسة أن زيادة استخدام المضادات الحيوية تساهم في انتشار الجراثيم المقاومة لها، إلا أنه ليس العامل الوحيد الذي يؤدي إلى مقاومة المضادات الحيوية، خلافًا لافتراضات سابقة.

وتشكل بكتيريا الإشريكية القولونية، الموجودة عادة في الأمعاء، مصدر قلق صحي عالمي، خاصة عندما تدخل مجرى الدم؛ ما يؤدي إلى حالات عدوى خطيرة ومهددة للحياة، بحسب الموقع.