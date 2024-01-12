أسباب مقاومة "الإشريكية القولونية" للمضادات الحيوية
أكدت دراسة جديدة أن زيادة استخدام المضادات الحيوية ليست المحرك الوحيد وراء زيادة مقاومة البكتيريا، خاصة في حالة "الإشريكية القولونية" (إي كولاي)، بحسب موقع "technology networks".
وتسلط الدراسة، التي أجراها باحثون من معهد ويلكوم سانجر، وجامعة أوسلو، وجامعة كامبريدج، الضوء على الديناميكيات المعقدة التي تؤثر على ظهور البكتيريا المقاومة للعلاج على مدى العقدين الماضيين حول العالم.
واستخدمت الدراسة مقارنات جينية عالية الدقة للعينات البكتيرية، إذ تم تحليل أكثر من 700 عينة دم جديدة إلى جانب ما يقرب من 5000 عينة بكتيرية تم تسلسلها مسبقًا.
وأظهرت الدراسة أن زيادة استخدام المضادات الحيوية تساهم في انتشار الجراثيم المقاومة لها، إلا أنه ليس العامل الوحيد الذي يؤدي إلى مقاومة المضادات الحيوية، خلافًا لافتراضات سابقة.
وتشكل بكتيريا الإشريكية القولونية، الموجودة عادة في الأمعاء، مصدر قلق صحي عالمي، خاصة عندما تدخل مجرى الدم؛ ما يؤدي إلى حالات عدوى خطيرة ومهددة للحياة، بحسب الموقع.
ويشير التحليل الجيني الشامل للدراسة أن العلاقة بين استخدام المضادات الحيوية وظهور بكتيريا الإشريكية القولونية المقاومة للمضادات الحيوية هي علاقة دقيقة.
ويلعب نوع المضاد الحيوي واسع الطيف المستخدم دورًا، ويتأثر نجاح الجينات المقاومة للمضادات الحيوية بالتركيب الجيني للبكتيريا التي تحملها.
كما قارنت الدراسة معدلات مقاومة المضادات الحيوية في الإشريكية القولونية بين المملكة المتحدة والنرويج، وكشف أن تأثير استخدام المضادات الحيوية يختلف باختلاف البلدان.
ووجدت أن إحدى فئات المضادات الحيوية، وهي بيتا لاكتام، المستخدمة بشكل متكرر في المملكة المتحدة، أدت إلى ارتفاع معدل الإصابة بالعدوى بواسطة سلالة معينة من الإشريكية القولونية مقاومة للأدوية المتعددة.
ومع ذلك، فإن استخدام المضاد الحيوي تريميثوبريم لم يؤد إلى ارتفاع مستويات المقاومة في المملكة المتحدة بالمقارنة مع النرويج.
ويؤكد الباحثون على ضرورة التعرف على جميع العوامل التي تؤثر على مقاومة المضادات الحيوية لتحسين تدخلات الصحة العامة.