حقن "تجميلية" تشوه أجساد النساء في فنزويلا

تسير ماريا سانشيز "50 عاماً" ببطء داخل منزلها في كاراكاس وهي تحمل كيسَي تصريف معلّقين في خاصرتها بعد خضوعها لعملية جراحية هي الثانية لها.

فبعد عشر سنوات على تلقيها حقن البوليمرات الحيوية لزيادة حجم أردافها، تعاني راهناً تبعات قرارها.

وتمتد الندوب عبر أسفل ظهرها، لتذكّرها بأوّل عملية خضعت لها قبل 8 أشهر لإزالة 90% من 125 ملليمتراً من البوليمرات الحيوية حُقنت في أردافها عام 2006.

وتقول لوكالة فرانس برس "أنا مشوّهة" و"عليّ أن أتحمّل".

وحُظرت البوليمرات الحيوية غير المغلفة التي يتم حقنها وتتوسّع داخل الجسم على عكس الأطراف الاصطناعية، في فنزويلا سنة 2012، بعدما كانت تُستخدم بصورة كبيرة ومدى سنوات في صالونات التجميل وحتى في العيادات الطبية.

وتُعدّ الجراحات التجميلية تقليداً راسخاً في فنزويلا التي تشتهر بملكات جمالها اللواتي يشاركن في مسابقات الجمال العالمية.