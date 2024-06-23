4 مكملات يجب على الرجل تناولها بعد بلوغ الأربعين

مع تقدم الرجال في السن، تتغير متطلبات أجسامهم، وتصبح بعض الفيتامينات ذات أهمية متزايدة للحفاظ على صحتهم.

ويقول خبراء في مجال الصحة إنه وبعد سن الأربعين، يجب على الرجال الانتباه جيدًا لنظامهم الغذائي وتناول المكملات الغذائية؛ للتأكد من أنها تلبي احتياجاتهم.

وهنا أبرز الفيتامينات الحيوية التي يجب على الرجال تناولها بعد بلوغ الأربعين، بالإضافة إلى أفضل الطرق لإدراجها ضمن روتينهم اليومي، بحسب ما جاء في موقع "تايمز اوف إنديا":

فيتامين د

يحسن هذا الفيتامين صحة العظام من خلال تعزيز امتصاص الكالسيوم، كما يعزز الوظيفة المناعية، ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وبعض الأورام الخبيثة.

يقول الأطباء إن أفضل طريقة للحصول على فيتامين د هي من خلال التعرض لأشعة الشمس لمدة 15-30 دقيقة عدة مرات في الأسبوع دون استخدام واقي الشمس.

وتشمل مصادر الغذاء للفيتامين الأسماك الدهنية (مثل السلمون والماكريل)، ومنتجات الألبان المدعمة، وصفار البيض.

وإذا كنت لا تفضل الجلوس تحت أشعة الشمس، فإن تناول مكملات فيتامين د، قد تكون الحل الأنسب لك بعد استشارة مقدم الرعاية عن الجرعة المناسبة.

فيتامين ب 12

هذا الفيتامين ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء وتعزيز الوظيفة العصبية، كما يساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة.

وأفضل طريقة للحصول على هذا الفيتامين بحسب الخبراء، هي تناول الأغذية الغنية به، من لحوم وأسماك ومنتجات ألبان وحبوب مدعمة.

وتشمل المكملات الغذائية لفيتامين ب12 السيانوكوبالامين والميثيلكوبالامين. ويمكن إعطاء مكملات فيتامين ب12 عن طريق الفم، أو تحت اللسان، أو عن طريق الوريد خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الامتصاص.