4 مكملات يجب على الرجل تناولها بعد بلوغ الأربعين
مع تقدم الرجال في السن، تتغير متطلبات أجسامهم، وتصبح بعض الفيتامينات ذات أهمية متزايدة للحفاظ على صحتهم.
ويقول خبراء في مجال الصحة إنه وبعد سن الأربعين، يجب على الرجال الانتباه جيدًا لنظامهم الغذائي وتناول المكملات الغذائية؛ للتأكد من أنها تلبي احتياجاتهم.
وهنا أبرز الفيتامينات الحيوية التي يجب على الرجال تناولها بعد بلوغ الأربعين، بالإضافة إلى أفضل الطرق لإدراجها ضمن روتينهم اليومي، بحسب ما جاء في موقع "تايمز اوف إنديا":
فيتامين د
يحسن هذا الفيتامين صحة العظام من خلال تعزيز امتصاص الكالسيوم، كما يعزز الوظيفة المناعية، ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وبعض الأورام الخبيثة.
يقول الأطباء إن أفضل طريقة للحصول على فيتامين د هي من خلال التعرض لأشعة الشمس لمدة 15-30 دقيقة عدة مرات في الأسبوع دون استخدام واقي الشمس.
وتشمل مصادر الغذاء للفيتامين الأسماك الدهنية (مثل السلمون والماكريل)، ومنتجات الألبان المدعمة، وصفار البيض.
وإذا كنت لا تفضل الجلوس تحت أشعة الشمس، فإن تناول مكملات فيتامين د، قد تكون الحل الأنسب لك بعد استشارة مقدم الرعاية عن الجرعة المناسبة.
فيتامين ب 12
هذا الفيتامين ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء وتعزيز الوظيفة العصبية، كما يساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة.
وأفضل طريقة للحصول على هذا الفيتامين بحسب الخبراء، هي تناول الأغذية الغنية به، من لحوم وأسماك ومنتجات ألبان وحبوب مدعمة.
وتشمل المكملات الغذائية لفيتامين ب12 السيانوكوبالامين والميثيلكوبالامين. ويمكن إعطاء مكملات فيتامين ب12 عن طريق الفم، أو تحت اللسان، أو عن طريق الوريد خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الامتصاص.
المغنيسيوم
يعزز هذا العنصر وظيفة العضلات والأعصاب، ويساعد على إدارة ضغط الدم ومستويات السكر في الدم.
وعن كيفية تناوله، يمكنك تناول المكسرات والبذور والحبوب الكاملة والخضراوات الورقية الخضراء والبقوليات.
ويمكن أيضا تناول سترات المغنيسيوم أو الجلايسينات كمكملات غذائية، وينصح تناولها مع الطعام لتجنب اضطرابات المعدة.
ويوصي الأطباء بتناول جرعة يومية بين 400-420 مجم.
أحماض أوميغا 3 الدهنية
تقلل هذه الأحماض المهمة من الالتهابات ما يساعد على تحسين صحة القلب، ويعزز صحة الدماغ والوظيفة الإدراكية.
وتحتوي مصادر الغذاء كالأسماك الدهنية (مثل السلمون والسردين والماكريل) وبذور الكتان وبذور الشيا والجوز على كمية جيدة من أحماض أوميغا الدهنية.
أما المكملات الغذائية، فتأتي على شكل زيت السمك وزيت الطحالب، التي يجب تناول 1000 ملغ منها يوميًا، بحسب ما يؤكده الأطباء.
في النهاية، يوصي الخبراء باستشارة الطبيب قبل البدء في أي نظام مكملات، خصوصا لتحديد الجرعات المناسبة ومعالجة أي تفاعلات محتملة مع الأدوية الأخرى.