5 خطوات لحماية شعرك من حرارة الصيف
في ظل موجات الحر الشديدة خلال فصل الصيف، يواجه الشعر وفروة الرأس أضرارا كبيرة قد تؤدي لتساقطه وتقصفه وجفافه.
وفي تقرير لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، عرض الخبراء 5 خطوات بسيطة لحماية شعرك في درجات الحرارة المرتفعة:
تجنب المصففات الحرارية
احرص على تقليل استخدام الأدوات التي تولد حرارة عالية مثل مصففات الشعر والمجففات، التي تضاعف حرارة شعرك وتتسبب في تكسره وجفافه.
تجنب الاستحمام بالماء الساخن
ينصحك الخبراء بعدم استخدام الماء الساخن لغسل الشعر؛ لأنه يزيد من جفافه، ويعتبر الماء البارد الخيار الأمثل خلال الصيف، كما يُفضل استخدام شامبو خال من الكبريتات والبارابين للحفاظ على صحة الشعر.
جفف شعرك بلطف
بعد غسل الشعر، لا تفركه بالمنشفة بقوة. بدلاً من ذلك، اضغط بلطف عليه أو لفه بالمنشفة لامتصاص الماء؛ لأن الفرك القوي قد يؤدي إلى تلفه وتكسره.
الحماية من الشمس
تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس من خلال الاستعانة بالقبعات أو الأوشحة لحماية شعرك، ويُفضل أيضاً تجنب الخروج في أوقات الذروة الشمسية.
الابتعاد عن المواد الكيميائية القاسية
اختر منتجات العناية بالشعر التي تخلو من المواد الكيميائية القاسية مثل الأمونيا والبارابين، واستخدم منتجات طبيعية وخالية من السموم للمحافظة على صحة الشعر ومنع تكسره.