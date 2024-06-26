5 خطوات لحماية شعرك من حرارة الصيف

جفف شعرك بلطف

بعد غسل الشعر، لا تفركه بالمنشفة بقوة. بدلاً من ذلك، اضغط بلطف عليه أو لفه بالمنشفة لامتصاص الماء؛ لأن الفرك القوي قد يؤدي إلى تلفه وتكسره.

الحماية من الشمس

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس من خلال الاستعانة بالقبعات أو الأوشحة لحماية شعرك، ويُفضل أيضاً تجنب الخروج في أوقات الذروة الشمسية.

الابتعاد عن المواد الكيميائية القاسية

اختر منتجات العناية بالشعر التي تخلو من المواد الكيميائية القاسية مثل الأمونيا والبارابين، واستخدم منتجات طبيعية وخالية من السموم للمحافظة على صحة الشعر ومنع تكسره.