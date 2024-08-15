قالت سانيا نيشتار الرئيسة التنفيذية للتحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي" إن التحالف لديه ما يصل إلى 500 مليون دولار لينفقها على توفير لقاحات لدول تشهد بؤر تفش لجدري القرود في أفريقيا، وفق "رويترز".

ويساعد تحالف "جافي" الدول التي تفتقر إلى الموارد في توفير وشراء لقاحات للوقاية من أمراض معدية يصاب بها الأطفال في العادة مثل الحصبة، لكن التحالف وسع نطاق جهوده منذ جائحة "كوفيد-19".

والأموال متاحة في صندوق التحالف "للاستجابة الأولية" الذي تأسس بعد تأخر منظمات معنية بالصحة العالمية مثل "جافي" في شراء اللقاحات في مرحلة مبكرة من تفشي "كوفيد" على عكس دول ذات دخل مرتفع.

ويمكن اللجوء إلى الأموال المتاحة في ذلك الصندوق للتحرك لمكافحة حالات الطوارئ الصحية، وهو تصنيف أعلنته منظمة الصحة العالمية والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن جدري القرود هذا الأسبوع.

وأغلب الأموال المتبقية تبرعت بها حكومات وجهات ممولة للصحة العالمية للمساعدة على مكافحة "كوفيد-19".

وقالت نيشتار :"الأموال المتاحة للقاحات جاهزة للتصرف فيها" لكن هناك عقبات لتذليلها بما يشمل الطلبات الرسمية للحصول على اللقاحات من الدول المتضررة، إضافة إلى إقرار اللقاحات من منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن تحالف "جافي" في محادثات في مراحل مبكرة مع الشركتين اللتين تنتجان لقاحي الوقاية من جدري القرود المستخدمين على نطاق واسع، وهما شركة "بافاريان نورديك" وشركة "كيه.إم بيولوجيكس".

وتابعت أن الطلبات الرسمية يمكن تقديمها فحسب بعد اعتماد اللقاحين.

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ولم تتقدم جمهورية الكونجو الديمقراطية بعد بطلب رسمي للحصول على اللقاحات، رغم تضررها بشدة من تفشي الفيروس.

وقال صامويل روجر كامبا مولامبا وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية في مؤتمر صحفي، الخميس، إن البلاد بحاجة إلى 3 ملايين جرعة من اللقاح.

وأضاف: "لهذا السبب من المهم إيقاظ المجتمع الدولي".