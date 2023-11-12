تقرير: الخضوع للأشعة المقطعية في الصغر يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

ذكر تقرير صادر عن معهد برشلونة للصحة العامة، أن الاختبارات الطبية مثل التصوير المقطعي المحوسب (CT) الأساسية لملاحظة الحالات الشاذة أو الأمراض المحتملة بالتفصيل، قد تزيد من خطر الإصابة بالأورام الخبيثة.

ووفق التقرير الذي نشره موقع "إنفوباي" فإن "التعرض لجرعات متوسطة وعالية من الإشعاع لدى الشباب يزيد من خطر الإصابة بسرطان الدم.

وأضاف أن "الفحص اليوم يزيد من خطر الإصابة بالأورام الخبيثة بنسبة 16%، وهي حقيقة ذات صلة، خاصة وأنه في كل عام في أوروبا وحدها، يخضع مليون طفل ومراهق وشاب للفحوصات".