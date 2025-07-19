في حرّ الصيف.. كيف تحمي طفلك من الجفاف؟

يصبح الأطفال أكثر عرضة لخطر الجفاف خلال الأيام الحارة في فصل الصيف، خاصةً مع نشاطهم الزائد وفقدان السوائل.

ويحدث الجفاف لدى الأطفال بسرعة ويسبب مضاعفات صحية خطيرة إن لم يتم الانتباه لها مبكرًا.

من جانبه حذر طبيب الأطفال الدكتور خالد الكلالدة من أهمية أخذ موضوع الجفاف عند الأطفال بأهمية عالية خلال الصيف، لما يرتبط بمضاعفات خطيرة تهدم أجهزة الطفل الحيوية.

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ونصح الطبيب في حديثه لـ"إرم نيوز" بتجنّب الجفاف من خلال ترطيب الجسم بالماء كخيار أفضل، وذلك عن طريق تشجيع الطفل على شرب الماء كل ساعة، حتى إن لم يشعر بالعطش.

وأضاف الكلالدة أن خيار شرب العصائر الطبيعية جيد، ولكن دون الاستغناء عن الماء، مع ضرورة عدم إضافة السكر إلى العصائر.

ونبّه الطبيب إلى ضرورة تجنّب المشروبات الغازية والعصائر الصناعية، لأنها قد تزيد من فقدان السوائل.

وعن النشاطات الرياضية التي تكثر خلال فصل الصيف، أوضح الطبيب ضرورة الابتعاد عن ساعات الذروة، وهي من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا، والبقاء في مكان بارد ومظلّل.

وجانبٌ آخر تحدّث عنه طبيب الأطفال هو الملابس، إذ بيّن أهمية ارتداء الطفل لملابس قطنية خفيفة مع قبعة للرأس في حالة الخروج أثناء تواجد الشمس.

وكشف الكلالدة عن علامات الجفاف التي يجب أن يكون الوالدان على دراية بها، وهي: جفاف الفم، والتعب، والخمول، والدوخة أو الصداع، بالإضافة إلى فقدان الشهية.

وأكد الطبيب على أهمية مراجعة طبيب الأطفال فورًا إذا استمر التعب، أو حدث إسهال وقيء متواصلان، حتى يتجنب الطفل مضاعفات الجفاف الخطيرة.