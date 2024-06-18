حيلة "سهلة" للتخلص من الرؤوس السوداء الموجودة على أنفك

لقد قطعت العناية بالبشرة شوطًا طويلًا منذ أيام مقشرات الوجه وأقنعة الوجه المصنوعة من الغراء، التي هددت بتمزيق حواجبنا. يتخذ العديد من البريطانيين نهجًا أكثر لطفًا تجاه بشرتنا، إذ يركزون على ترطيب وحماية البشرة.

في حين أن أقنعة الوجه الليلية وسيروم فيتامين سي قد تجعلك متوهجة، إلا أنها لن تساعد على التخلص من الرؤوس السوداء أو تقليل حجم الخيوط الدهنية (الزوائد الرقيقة التي تبطن الغدد الدهنية). ومع ذلك، هناك خدعة واحدة قد تؤدي المهمة.

حصدت خبيرة العناية بالبشرة، ناتالي أونيل، ما يقرب من نصف مليون متابع، بفضل نصائحها في كل شيء، بدءًا من عامل الحماية من الشمس وحتى الريتينول. وفي مقطع فيديو حديث، تحدثت صانعة المحتوى عن اختراق "مجاني تمامًا" لتقليل كمية الرؤوس السوداء على أنفك.

وقالت: "نحن جميعا ندرك حقيقة أنه يجب علينا تنظيف وجوهنا لمدة دقيقة واحدة، لأن ذلك يحدث فرقا هائلا. لكن هذه ليست الحيلة. بعد الانتهاء من تدليك وجهك بالكامل، كل ما عليك فعله هو تدليك أنفك لمدة 20 إلى 30 ثانية إضافية. وإذا قمت بذلك لفترة كافية، فيمكنك أحيانًا إزالة الرؤوس السوداء دفعة واحدة بمجرد تدليكها. وبمرور الوقت، سيقل عدد الرؤوس السوداء وستبدو الشعيرات الدهنية لديك أصغر كثيرًا".

كما أبدت أونيل إعجابها ببلسم "سيكابلاست بالم" من "لاروش بوساي"، إذ شجعت المشاهدين على وضع جزء قليل منه على أنوفهم في الليل. وأضافت: "ستستيقظ غدًا مع خيوط دهنية أصغر بكثير". ويمكن الحصول عليه من معظم متاجر التجميل وتجار التجزئة عبر الإنترنت.

توافد المئات من المشاهدين على قسم التعليقات لطلب المشورة بشأن مشاكل بشرتهم، بينما أشاد آخرون بالخدعة التي استخدمتها للتخلص من الرؤوس السوداء. وقال أحد الأشخاص: "بشرتي أصبحت أفضل كثيرًا بفضلك!! نصائحك مفيدة للغاية، شكرًا لك".