حجم رقبتك قد يكون مؤشرا على مشكلات صحية خفية

لطالما استخدم الأطباء مؤشرات مثل مؤشر كتلة الجسم (BMI) ونسبة الخصر إلى الورك لتحديد المخاطر الصحية، لكن الأنظار بدأت تتجه نحو عامل جديد وغير متوقع وهو محيط الرقبة.

ورغم أن الرقبة العريضة قد تُفسر على أنها علامة على القوة، كما هو الحال لدى الملاكمين أو لاعبي الرجبي، فإن الأبحاث الحديثة تكشف أنها قد تكون مؤشراً على مشكلات صحية مقلقة.

فمؤشر كتلة الجسم، الذي يُحسب بقسمة الوزن على الطول، لا يميز بين الكتلة العضلية والدهون، ما يجعله غير دقيق في بعض الحالات، مثل الرياضيين.

وهنا يأتي دور محيط الرقبة كمقياس إضافي يوفر نظرة أعمق إلى الحالة الصحية للفرد.

وتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يمتلكون رقابًا أكبر نسبيًا لحجم أجسامهم يواجهون مخاطر صحية متزايدة.

يعود ذلك إلى ما يكشفه حجم الرقبة عن توزيع الدهون، خاصةً الدهون المتراكمة في الجزء العلوي من الجسم.

وتطلق هذه الدهون أحماضًا دهنية في الدم تؤثر في كيفية تنظيم الجسم للكوليسترول، وسكر الدم، وإيقاع القلب، ما يجعل محيط الرقبة مؤشرًا هامًا على وجود الدهون الحشوية الضارة التي تحيط بالأعضاء الداخلية.

وتربط الدراسات الرقاب السميكة بارتفاع معدلات أمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم، الرجفان الأذيني، وقصور القلب.

ويُعد الرجفان الأذيني حالة خطيرة تسبب عدم انتظام ضربات القلب، ما يزيد من خطر الجلطات والسكتات الدماغية، وقد يؤدي في النهاية إلى فشل القلب.

كما يرتبط محيط الرقبة بمرض الشريان التاجي الذي يضيق الشرايين المؤدية إلى القلب، ما يعوق تدفق الدم الغني بالأكسجين.

لكن مشكلات القلب والأوعية الدموية ليست المشكلة الوحيدة المثيرة للقلق.

فزيادة محيط الرقبة ترتبط أيضًا بارتفاع خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني وسكري الحمل.

وقد يؤدي السكري إلى مضاعفات خطيرة وطويلة الأمد، مثل فقدان البصر وبتر الأطراف.

كما توجد علاقة بين سماكة الرقبة واضطراب انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، بحيث يتوقف التنفس ويعاود الانطلاق بشكل متكرر خلال الليل.

هذه الحالة تسبب إرهاقًا شديدًا خلال النهار وتضع ضغطًا على الجهاز القلبي الوعائي.

كما يزيد انقطاع النفس النومي من خطر وقوع حوادث السيارات بسبب التعب الشديد.

فما محيط الرقبة الذي يشكل خطرًا صحيًا؟ بالنسبة للرجال، يعد محيط الرقبة 17 بوصة (43 سم) أو أكثر مؤشرا خطرا، أما عند النساء فيكون الحد 14 بوصة (35.5 سم) أو أكثر.

والأمر المثير للدهشة هو أن هذه المخاطر قد تستمر حتى لدى الأشخاص الذين يمتلكون مؤشر كتلة جسم طبيعي، إذ قد يكون وزنهم مقبولًا حسب المعايير التقليدية، لكن محيط الرقبة الكبير يرفع من احتمال تعرضهم لمشاكل صحية.