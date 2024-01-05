علماء يربطون وفاة آلاف المرضى بدواء شجّع عليه ترامب

يعتقد العلماء أنه في بداية جائحة كوفيد-19، أدى استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين للمرضى، الذي شجع على تناوله الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى وفاة ما يقرب من 17 ألف شخص في 6 بلدان.

ورجّح علماء فرنسيون أن يكون حوالي 16.9 ألف شخص قد ماتوا في 6 دول - فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والولايات المتحدة؛ بسبب تناول عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا خلال الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا.

وتوصل الباحثون الفرنسيون إلى هذا الاستنتاج، ونُشرت نتائج دراستهم، اليوم الجمعة، في مجلة الطب الحيوي والعلاج الدوائي، بعدما أعدها ستة علماء طب من فرنسا يعملون في جامعة كيبيك في كندا.

وأشار العلماء إلى أنه تم وصف عقار هيدروكسي كلوروكين "رغم عدم وجود أدلة تدعم فائدته السريرية".

واعتمدوا على تقديرات نشرت عام 2021 في مجلة "نيتشر" العلمية، مفادها أن استخدام هيدروكسي كلوروكين أدى إلى زيادة الوفيات بنسبة 11%؛ بسبب اضطرابات ضربات القلب وآثار جانبية أخرى.

وقد يكون عدد الوفيات أعلى بكثير لأن الدراسة تغطي فقط الفترة من مارس إلى يوليو 2020، عندما تم وصف هيدروكسي كلوروكين في أغلب الأحيان، وشجع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على تناوله، معلنا أنه يستخدمه للوقاية من كوفيد.