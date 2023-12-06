دراسة أسترالية تتوصل لاكتشاف طبي جديد قد يخدم المناطق الفقيرة

توصل باحثون أستراليون إلى اكتشاف طبي جديد، يتعلق بتحسين التصوير بالرنين المغناطيسي منخفض المجال، بما يعود بالفائدة بشكل كبير على التشخيص السريري للمرضى، خاصة في المناطق الفقيرة والنائية.

وبحسب نتائج الدراسة التي نشرها موقع "نيوز ميديكال"، فإن الهدف الذي سعى إليه الباحثون، هو الحفاظ على سلامة التشخيص الطبي، وعلى المعلومات الطبية الأساسية أثناء إنشاء صور اصطناعية بقوة 3 تسلا (3T)، أو صور رنين مغناطيسي عالية المجال من عمليات المسح منخفضة المجال.

وقال الموقع إن الباحثين اكتشفوا مدى فعالية نموذج الترجمة من صورة إلى صورة (LoHiResGAN).

وذكر الموقع أن التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) يستخدم على نطاق واسع في العلوم الطبية نظرًا لطبيعته غير الغازية، حيث يوفر تصورًا عالي التباين للأنسجة الرخوة والأعضاء، وعلى عكس ماسحات التصوير بالرنين المغناطيسي عالية المجال، يعد التصوير بالرنين المغناطيسي منخفض المجال الاقتصادي والمحمول، بقوة 64 ملي تسلا (64 مللي تسلا)، أمرًا بالغ الأهمية في حالات الطوارئ، ولا سيما في المناطق التي تواجه تحديات اقتصادية أو المناطق النائية.ً