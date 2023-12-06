دراسة أسترالية تتوصل لاكتشاف طبي جديد قد يخدم المناطق الفقيرة
توصل باحثون أستراليون إلى اكتشاف طبي جديد، يتعلق بتحسين التصوير بالرنين المغناطيسي منخفض المجال، بما يعود بالفائدة بشكل كبير على التشخيص السريري للمرضى، خاصة في المناطق الفقيرة والنائية.
وبحسب نتائج الدراسة التي نشرها موقع "نيوز ميديكال"، فإن الهدف الذي سعى إليه الباحثون، هو الحفاظ على سلامة التشخيص الطبي، وعلى المعلومات الطبية الأساسية أثناء إنشاء صور اصطناعية بقوة 3 تسلا (3T)، أو صور رنين مغناطيسي عالية المجال من عمليات المسح منخفضة المجال.
وقال الموقع إن الباحثين اكتشفوا مدى فعالية نموذج الترجمة من صورة إلى صورة (LoHiResGAN).
وذكر الموقع أن التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) يستخدم على نطاق واسع في العلوم الطبية نظرًا لطبيعته غير الغازية، حيث يوفر تصورًا عالي التباين للأنسجة الرخوة والأعضاء، وعلى عكس ماسحات التصوير بالرنين المغناطيسي عالية المجال، يعد التصوير بالرنين المغناطيسي منخفض المجال الاقتصادي والمحمول، بقوة 64 ملي تسلا (64 مللي تسلا)، أمرًا بالغ الأهمية في حالات الطوارئ، ولا سيما في المناطق التي تواجه تحديات اقتصادية أو المناطق النائية.ً
واستخدمت الدراسة مجموعة بيانات مقترنة بمسح (64mT و3T) ومقارنة (LoHiResGAN) مع نماذج الترجمة الأخرى من صورة إلى صورة مثل (CycleGAN) و(GANs)، و(cGAN)، و(U-Ne).
وأجرى الباحثون فحصًا لـ 92 متطوعًا سليمًا لفحص الدماغ باستخدام أنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي (3T و64mT)، وقاموا بتقييم القياسات المورفومترية عبر مناطق الدماغ للصور المأخوذة من عمليات مسح (64mT و3T و3T) الاصطناعية التي تم أخذها بواسطة النماذج.
وتفوقت (LoHiResGAN) التي تضم مكون الشبكة العصبية المتبقية (ResNet) في بنية شبكات الخصومة التوليدية (GAN)، على النماذج الأخرى، حيث أظهرت الصور الاصطناعية (3T) التي تنتجها (LoHiResGAN) جودة فائقة، وكانت قياسات شكل الدماغ أكثر اتساقًا مع فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي (3T) مقارنة بالنماذج البديلة.
وبحسب الموقع، فإن الدراسة أخذت بعين الاعتبار عوامل مثل تسلسل التصوير، واختيار تسلسل صدى الدوران التوربيني ثنائي الأبعاد (TSE) لفحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي (3T)، حيث أظهرت النتائج أن النماذج المستندة إلى (GAN) ولا سيما (LoHiResGAN)، تجاوزت نموذج (U-Net) في المقاييس الكمية، ما يؤكد قدرتها على تحسين عمليات فحص التصوير بالرنين المغناطيسي منخفضة الجودة.
لكن الدراسة أدركت وجود تناقضات تؤثر على التشخيص السريري، وخاصة بالنسبة لحالات مثل استسقاء الرأس، برغم المزايا اللوجستية لعمليات التصوير بالرنين المغناطيسي منخفضة المجال.
واعترف الباحثون بوجود قيود في وضع علامات دقيقة على المادة البيضاء والرمادية في الدماغ باستخدام نماذج التعلم العميق، ما يشير إلى مجالات التحسين.
وأكد الموقع أن النتائج كشفت عن التحسن الكبير في جودة الصورة والاتساق في القياسات المورفومترية عبر مناطق الدماغ المختلفة التي حققها نموذج الترجمة من صورة إلى صورة (LoHiResGAN).
وتقترح هذه الدراسة التطبيق المحتمل لمثل هذه النماذج في تعزيز التشخيص السريري في المناطق التي تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي عالية المجال.
المصدر: موقع نيوز ميديكال