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صحة

احذروا خلطة معالجة حب الشباب على "تيك توك"

احذروا خلطة معالجة حب الشباب على "تيك توك"
تعبيريةالمصدر: Getty Images
فريق التحرير
فريق التحرير
16 يوليو 2024، 6:45 ص

حذر خبراء العناية بالبشرة من وصفة جديدة على "تيك توك" تزعم علاج حب الشباب والبقع على الجسم باستخدام الخل وصودا الخبز.

وشهدت هذه الوصفة انتشارًا واسعًا على المنصة، حيث تتضمن خلط المكونات لتحضير عجينة، وأحيانًا إضافة مكونات أخرى مثل العسل.

وأوضح الخبراء في تقرير نشره موقع "ميرور" أن استخدام خل التفاح وصودا الخبز على البشرة، خطير وقد يسبب جفافًا وتهيجًا. 

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 وأشاروا إلى أن هذه الوصفات يمكن أن تكون ضارة، مشددين على ضرورة البحث عن بدائل أكثر أمانًا وفعالية لعلاج حب الشباب.

ومن بين البدائل التي يقترحها الخبراء غسول الجسم الآمن على البشرة الذي يحتوي على حمض "الساليسيليك".

ويُعرف حمض الساليسيليك بقدرته على تقشير البشرة بلطف وفتح المسام وإزالة خلايا الجلد الميتة؛ ما يساعد في علاج حب الشباب دون التسبب في جفاف أو تهيج البشرة.

تيك توكمشاكل البشرة

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