باحثون يحذرون من استخدام "قصبات الشرب" لضررها على الصحة

وبينت الدراسة، وفقا لموقع "إكسبريس"، أنه يمكن أن تتحلل PFAS ببطء شديد بمرور الوقت وأن تستمر لآلاف السنين في البيئة، ما أدى إلى تسميتها باسم "المواد الكيميائية الأبدية".

وما يثير القلق أن نتائج الدراسة وجدت PFAS في غالبية القصبات الورقية الخاضعة للاختبار، وكانت المصادر الأكثر شيوعا هي قصبات الشرب المصنوعة من الورق والخيزران.

ووفقا للدراسة التي نُشرت في مجلة Food Additives and Contaminants، فقد تؤدي قصبات الشرب إلى انخفاض الاستجابة للقاحات، وانخفاض الوزن عند الولادة، وأمراض الغدة الدرقية، وزيادة مستويات الكوليسترول، وتلف الكبد، وسرطان الكلى، وسرطان الخصية.

وأشار الباحثون إلى أن النوع الوحيد من القصبات الذي لا يحتوي على آثار لـ PFAS هو القصبات الفولاذية.