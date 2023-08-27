باحثون يحذرون من استخدام "قصبات الشرب" لضررها على الصحة
كشفت دراسة حديثة أن قصبة الشرب الورقية أو البلاستيكية قد تكون ضارة بالصحة لأنها تحتوي على مواد كيميائية ربما تكون سامة.
واختبر فريق بحثي بلجيكي 39 علامة تجارية من القصبات الورقية لمجموعة المواد الكيميائية الاصطناعية المعروفة باسم المواد المتعددة البيرفلوروألكيل (PFAS)، التي يمكن أن تحمل أخبارا سيئة لا لصحة الإنسان فحسب، بل أيضا للبيئة.
وبينت الدراسة، وفقا لموقع "إكسبريس"، أنه يمكن أن تتحلل PFAS ببطء شديد بمرور الوقت وأن تستمر لآلاف السنين في البيئة، ما أدى إلى تسميتها باسم "المواد الكيميائية الأبدية".
وما يثير القلق أن نتائج الدراسة وجدت PFAS في غالبية القصبات الورقية الخاضعة للاختبار، وكانت المصادر الأكثر شيوعا هي قصبات الشرب المصنوعة من الورق والخيزران.
ووفقا للدراسة التي نُشرت في مجلة Food Additives and Contaminants، فقد تؤدي قصبات الشرب إلى انخفاض الاستجابة للقاحات، وانخفاض الوزن عند الولادة، وأمراض الغدة الدرقية، وزيادة مستويات الكوليسترول، وتلف الكبد، وسرطان الكلى، وسرطان الخصية.
وأشار الباحثون إلى أن النوع الوحيد من القصبات الذي لا يحتوي على آثار لـ PFAS هو القصبات الفولاذية.
وقال الباحث الدكتور ثيمو جروفن، الذي شارك في هذه الدراسة: "غالبا ما يتم الإعلان عن القصبات المصنوعة من مواد نباتية، مثل الورق والخيزران، على أنها أكثر استدامة وصديقة للبيئة من تلك المصنوعة من البلاستيك.
ومع ذلك، فإن وجود PFAS في هذه القصبات يعني أن هذا ليس صحيحا بالضرورة".
وتم اكتشاف المواد الكيميائية في 90% من العلامات التجارية التي تم اختبارها.
علاوة على ذلك، تم اكتشاف المواد الكيميائية الأبدية أيضا في 80% من العلامات التجارية لقصبات الخيزران، و75% من العلامات التجارية للقصبات البلاستيكية، و40% من العلامات التجارية للقصبات الزجاجية.