5 حيل للتخلص من رغبتك الشديدة في تناول السكر

هل تجد نفسك تلجأ باستمرار إلى الحلويات والمشروبات السكرية؟ قد يكون السبب في ذلك أن نظامك الغذائي يحتوي على الكثير منه.

وبينما يمكن للقليل من السكر أن يكون جيدًا، إلا أن الاستهلاك المفرط له يمكن أن يؤثر على صحتك بشكل سلبي، بما في ذلك رفع مستويات السكر في الدم وتسوس الأسنان وتراجع صحة القلب، إضافة لارتباطه بالإصابة بالسرطان والسمنة.

وبحسب الخبراء، يساعد السكر الدماغ على إطلاق السيروتونين والإندروفين، اللذين يعطيان شعورا بالسعادة، ما يفسر سبب ارتباط تناول الحلويات بالشعور بالرضا.