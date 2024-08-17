يشتكي معظم الناس من ألم المفاصل عندما يكون الطقس باردا، ولكن دراسة حديثة نشرها موقع "theconversation" نفت ذلك الرابط.

وبيّنت الدراسة عدم وجود أي رابط مباشر بين درجة الحرارة أو الرطوبة، ومعظم آلام المفاصل أو العضلات.

ووفقا لدراسات سابقة، يقول اثنان من كل ثلاثة أشخاص يعانون "هشاشة العظام" في الركبة أو الورك أو اليد، أن درجات الحرارة الباردة تؤدي إلى تفاقم الأعراض.

وجاءت الدراسة الحديثة لتُظهر أن التغيرات في درجة حرارة الهواء والرطوبة والضغط الجوي وهطول الأمطار "لا تزيد خطر ظهور أعراض آلام الركبة أو الورك أو أسفل الظهر".

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ومن الممكن أن يؤدي الطقس البارد إلى تفاقم أعراض الربو، وتزيد درجات الحرارة المرتفعة خطر الإصابة بمشاكل القلب، مثل عدم انتظام ضربات القلب والسكتة القلبية وأمراض القلب التاجية.

من جانبه، بيّن موقع "ساينس أليرت" أن الطقس يؤثر في "عوامل وسلوكيات أخرى" تشكّل بالتالي كيفية إدراكنا للألم وإدارتنا له.

وبيّن الموقع أن الأشخاص يغيرون روتينهم البدني خلال الطقس البارد، من طريقة النوم والتدريبات الرياضية وتغير المزاج.

وأشار الموقع إلى أن تغيير السلوكيات من الممكن أن يُشعر الشخص بآلام المفاصل بشكل عام، وليس الطقس نفسه.