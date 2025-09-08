logo
صحة

الكشف عن وسيلة مبتكرة لمكافحة فيروسات الهربس

فيروس الهربسالمصدر: istock
إرم نيوز
08 سبتمبر 2025، 2:08 م

كشف علماء ألمان عن وسيلة مبتكرة لمكافحة فيروسات الهربس، باستخدام أجسام مضادة نانوية مستخلصة من جهاز مناعة حيوان الألبكة، وفقًا لما نشرته مجلة Nature العلمية.

وركزت الدراسة على بروتين gB، الذي يُعد المفتاح في عملية اندماج الفيروس مع الخلية وبدء تكاثره.

وتمكن الباحثون من تثبيت البروتين في حالته النشطة، ومنع تحوّله بواسطة الأجسام النانوية، مما أوقف العدوى تمامًا، حتى بجرعات صغيرة.

وأثبتت الطريقة فعاليتها ضد فيروسي HSV وHSV-2، وتتميز بقدرتها على الوقاية قبل حدوث العدوى، ما يجعلها واعدة لحماية الفئات الأكثر عرضة، كحديثي الولادة ومرضى ضعف المناعة.

وقد تم تقديم طلب براءة اختراع لهذه التقنية، مع خطط مستقبلية لتطويرها للاستخدام السريري.

